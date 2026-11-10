Dagli hacker un (falso) attacco alla Dia: rubati 300mila file, ma non sono segreti

L’allarme, soprattutto giornalistico, è scattato domenica sera. Quando sul dark web è comparsa una schermata con il logo della Direzione investigativa antimafia e l’annuncio da parte di cyber criminali di un leak, di una vendita di presunti dati sensibili pari a 220 mega byte. Circa 300 documenti che sarebbero stati sottratti al dipartimento.

Passano delle ore, e nel caos degli ultimi giorni si arriva a temere il peggio, per le implicazioni che una simile offensiva avrebbe qualora andasse a segno, e per la delicatezza dei contenuti potenzialmente rubati. Ma sono fonti della stessa Dia, dopo le verifiche, a smentire: nessun attacco. Quella pubblicata sul dark web sarebbe stata solo un’acquisizione di contenuti dal sito internet della Direzione. I cyber criminali, con uno pseudonimo non riconducibile ad alcun gruppo noto, avrebbero messo dunque in vendita solo dati pubblici, nessuna informazione sensibile protetta è stata esfiltrata, confermano fonti vicine al dossier. Un annuncio «truffa», insomma, come molti ne circolano sul dark web. Tra i dati spacciati come «sensibili» e messi in vendita compaiono un comunicato stampa di un blitz anti ‘ndrangheta congiunto tra forze italiane e spagnole del 2022, denominato «Dragon Ball», un altro su un’operazione di Europol del 2020 e altri report pubblici degli ultimi anni.

Oggi la minaccia cyber sarà comunque sul tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal ministro dell’Interno Piantedosi. Che precisa però come non ci sia «un’emergenza in atto. Faremo delle valutazioni su eventuali ricadute sulla sicurezza pubblica che stanno avendo questi episodi. Ci sono state, per esempio, sul dark web alcune richieste di dati che riguardavano personalità importanti come il ministro degli Esteri, il procuratore di Roma, il nostro capo servizio della Polizia postale. Quindi è giusto cercare di capire che cosa c’è dietro». Si muovono anche i pm capitolini sulla «taglia», una richiesta di informazioni pubblicata dal gruppo russo «No Name» sul ministro Tajani, sul capo della postale Ivano Gabrielli e sullo stesso Procuratore Francesco Lo Voi, in quanto «nemici della Russia». Più che un attacco cyber, una forma di pressione, di intimidazione.

Sui sabotaggi hacker che hanno colpito i frigoriferi dei supermercati francesi, la Procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ha annunciato un’inchiesta che non punta, invece, alla Russia. Ma all’Iran, al gruppo Shahid Kaveh, l’unità cyber dei pasdaran. Per il ministro Jean-Noel Barrot «è un attacco di portata inedita e di aggressività inedita. Abbiamo ovviamente convocato l’ambasciatore iraniano in Francia per protestare con la massima fermezza contro questo atto estremamente grave».

Non sono confermate al momento evidenze che riconducano all’Iran anche le offensive ai supermercati nel nostro Paese, ha però precisato il ministro Tajani: «Gli attacchi ibridi riguardanti l’Italia sono degli hacker filorussi.

Non sappiamo se poi c’è il governo dietro. Non possiamo parlare di Russia, però sono hacker filorussi per loro stessa ammissione. Vedremo chi sono i registi degli altri attacchi in Europa. Certamente sono attacchi che avvengono nello stesso momento ed evidentemente c’è un coordinamento». Si indaga, sotto il coordinamento della Direzione nazionale antiterrorismo, anche sulla simultaneità delle minacce bomba arrivate via mail a diversi aeroporti italiani. La Procura di Milano, oltre al procurato allarme, contesta a ignoti anche la pubblica intimidazione sulle segnalazioni giunte all’aeroporto di Malpensa e Linate su quattro voli.