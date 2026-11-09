Dalle infrastrutture ai vaccini: cosa si rischia

C’è la consapevolezza che l’offensiva ai supermercati e alla banca del sangue in Francia, potrebbe replicarsi anche su altri obiettivi, compresi i servizi essenziali. Se i siti dei ministeri e delle istituzioni hanno livelli di protezione tali da riuscire a respingere le offensive, la preoccupazione è per i settori «vulnerabili» Nei primi 9 mesi del 2026 l’Agenzia per la cybersicurezza ha individuato quasi 45mila asset e servizi a rischio, con oltre 3.200 asset potenzialmente compromessi. Per penetrare in un sistema ai criminali basta poco, anche delle credenziali di un dipendente già violate in precedenza e finite sul dark web.

OSPEDALI

La prima preoccupazione è per ospedali. Oltre ai dati sensibili, ci sono i servizi ai pazienti. L’ultimo caso è di settembre, con bersaglio il Policlinico triestino, che per 10 giorni ha sospeso quasi tutte le attività, dalla diagnostica agli interventi. Un’intrusione capillare che ha paralizzato i sistemi.

TRASPORTO PUBBLICO

Si teme per le aziende del trasporto pubblico locale. Sono state già colpite l’Atac di Roma, l’Amat di Palermo, l’Amt di Genova. I criminali con gli attacchi Ddos bloccano siti e biglietterie, creando disagi, con i ransomware sottraggono dati degli utenti, come quelli forniti con gli abbonamenti. Attacchi più gravi potrebbero colpire la circolazione ferroviaria o autostradale.

RETI IDRICHE

L’Agenzia nazionale ha chiesto un urgente adeguamento delle misure a tutta la catena del freddo, impianti di climatizzazione, reti idriche, centrali elettriche. Dopo che a luglio Fbi e autorità Usa hanno segnalato attacchi ai controllori industriali degli acquedotti in almeno sette stati, con alterazioni della pressione e allagamenti, in Italia la preoccupazione è soprattutto per le piccole municipalizzate del comparto acqua. I gruppi filorussi Noname057 e Z-Pentest minacciano genericamente di colpire proprio «acquedotti e centrali elettriche».

FARMACIE

Dopo l’attacco alla banca del sangue francese, l’associazione della Logistica integrata Pharma healthcare, ha chiesto un incontro urgente al ministero della salute per rafforzare protocolli di azione. Un’offensiva potrebbe causare la perdita di intere scorte di vaccini e terapie. Obiettivo prevenzione.