Crescono le opposizioni tra i milanesi alla donazione degli organi, con gravi conseguenze per i trapianti. Negli ultimi cinque anni si è passati dal 29% di «no» (2021) al 40% (2025). A lanciare l’allarme Giuseppe Piccolo, direttore del Centro Regionale Trapianti. Cosa succede? «La raccolta delle dichiarazioni di volontà nei Comuni è iniziata in forma volontaria nel 2012 - spiega -. Quando si è collegata all’emissione della carta di identità elettronica si è assistito ad un aumento graduale dei No». Il consenso è un freddo passaggio imprescindibile per il rilascio del documento. Ma dietro un freddo «si» o «no» c’è una vita in bilico .

Analizzando i dati si può vedere come nel 2025, presso gli uffici dell’anagrafe di 1500 Comuni lombardi, sono state emesse 1.153.749 carte di identità elettroniche. I cittadini che hanno scelto di dichiarare la propria volontà sono stati 711.046 (62%): di queste le dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione sono state 435.348 (61,2%), quelle contrarie 275.698 (38,8%). A Milano, nel ’25, sono state rilasciate 379.035 carte di identità, di queste 139.645 hanno espresso il sì e 91.814 il no (39%).

Nel caso in cui non sia stata espressa alcuna volontà da parte della persona scomparsa, interviene la legge (Legge 91/99) che prevede che nel caso in cui non risulti registrata una dichiarazione in vita, i familiari «aventi diritto» (nell’ordine: il coniuge o convivente di fatto, i figli maggiorenni, i genitori) possono opporsi al prelievo di organi e tessuti. In occasione del decesso avvenuto o atteso di un assistito, i sanitari sono tenuti a verificare l’eventuale dichiarazione di volontà registrata nel Sistema Informativo Trapianti del Ministero e a informare i familiari che vi è la possibilità della donazione. Sanitari e familiari dovranno rispettare la dichiarazione di volontà registrata in vita, ma nel caso di assenza di dichiarazione ai familiari viene chiesto di esprimersi, cercando di interpretare l’eventuale orientamento del proprio caro. E in ospedale «si ribaltano» le posizioni: la percentuale di «No» è inferiore a quella dei cittadini in Comune. Nei Comuni aumenta la percentuale dei «no» (39% nel 2025), mentre nelle rianimazioni resta relativamente costante (25% nel 2025) dal 2021.

Quello che si sta verificando è preoccupante perchè le opposizioni dichiarate dai milanesi in occasione del rilascio o del rinnovo della carta di identità avranno effetto nel futuro, con un drastico calo dei trapianti. E quindi della possibilità di migliorare la qualità della vita di alcuni malati o nei casi più gravi di salvare delle vite. Come mai? I «no» registrati in vita (dal 2000) sono solo il 33% del totale e i familiari di chi non si è espresso in vita si oppongono alla donazione meno soprattutto se ritengono che i sanitari hanno fatto tutto il possibile per curare il proprio caro prima del decesso. «Da quando si è collegata la dichiarazione delle volontà all’emissione della carta di identità si è assistito ad un aumento graduale dei no - spiega Piccolo -. in parte forse perchè, come sostiene Paolo Grossi, Second Opinion Nazionale Noi non siamo pronti ad eventi che ci cambiano la vita». Ossia un cittadino che va a rinnovare la carta di identità non è pronto alla scelta che riguarda la donazione dopo la propria morte. La strada? Informare i cittadini in modo che possano maturare una scelta consapevole a prescindere dall’appuntamento con l’anagrafe. Nel 2025 il consiglio regionale ha stanziato dei fondi ad hoc per una campagna Regionale sulla donazione di organi, tessuti e cellule che partirà a breve.