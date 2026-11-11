Dopo 20 anni torna il Premio Invernizzi. È sull’agricoltura

Dopo oltre vent’anni torna il Premio Romeo ed Enrica Invernizzi, lo storico riconoscimento alla ricerca meglio noto come il «Nobel italiano» in chiave internazionale e con un budget più ricco, pari a 1 milione di euro, con l’ambizione di inserirsi nuovamente tra i grandi riconoscimenti europei dedicati alla ricerca. La prima edizione del nuovo corso internazionale, nel 2027, sarà dedicata alle scienze agroalimentari e, in particolare, a «I microbiomi per l’agricoltura». Obiettivo? Sostenere ricerca di alto livello e generare nuove conoscenze che possano tradursi in applicazioni concrete. Il riconoscimento si smarca dai «soliti» alla carriera guardando con fiducia al futuro e caratterizzandosi come un acceleratore della ricerca per poi passare dalla ricerca all’innovazione. «I microbiomi sono una frontiera scientifica che unisce agricoltura, ambiente, salute e sicurezza alimentare. Comprenderli meglio può aiutarci a produrre in modo più efficiente, usare meglio le risorse e rendere i sistemi agricoli più resilienti. Vogliamo offrire a ricercatori in una fase di forte sviluppo della propria attività scientifica risorse e opportunità per far avanzare la ricerca e produrre un impatto reale» spiega Giuseppe Bertoni, presidente della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi.

Il Premio Invernizzi 2027 è aperto a candidature internazionali e si rivolge a ricercatori under 50 che abbiano contribuito in modo originale allo studio delle comunità microbiche associate a suoli agricoli, piante e animali da allevamento, dai meccanismi molecolari alle applicazioni per una produzione alimentare più sostenibile. Le nuove regole escludono l’autocandidatura. La dotazione di 1 milione di euro di cui il 40% sarà destinata a un’istituzione di ricerca, scelta dal vincitore, nell’ambito della disciplina premiata - vuole offrire la possibilità di rafforzare e sviluppare la propria ricerca in un ambito che abbia ricadute dirette sul futuro dei sistemi agroalimentari. Nella giuria Christine H. Foyer, professor of Plant Sciences alla University of Birmingham, tra le studiose più citate a livello internazionale nel campo della fisiologia e biochimica vegetale e Dirk-Jan de Koning, professore alla Swedish University of Agricultural Sciences, esperto di genetica quantitativa, genomica e sistemi di produzione animale.