È arrivato il giorno della fine del mondo: lo studio sull’Apocalisse del 13 novembre 2026

Prepariamoci, entro la mezzanotte di oggi è “prevista” la fine del mondo. Il Giorno del Giudizio, come indicato da uno studio di 60 anni fa e pubblicato su Science indica proprio la data del 13 novembre 2026. Ovviamente, oggi è una data come tutte le altre e dovremo “soltanto” affrontare la quotidianità ma cerchiamo di capire cosa spinse, nel 1960, i ricercatori a indicare questo preciso giorno.

Il tema della crescita demografica

L’articolo, volutamente provocatorio e dal titolo “Apocalisse: venerdì 13 novembre 2026”, fu scritto dal fisico austro-americano Heinz von Foerster e dal suo team di ricerca sulla rinomata rivista scientifica. All’epoca, i ricercatori analizzarono i dati storici sulla popolazione mondiale degli ultimi due millenni adattandosi a una “curva di crescita”, ossia una previsione sulla crescita demografica mondiale.

Qual era la previsione

Il modello matematico da loro utilizzato mostrò che gli intervalli tra ogni raddoppio della popolazione si accorciavano progressivamente. Da qui, la previsione che se questo tasso di crescita dell’umanità sulla Terra fosse rimasto invariato nel futuro, la curva avrebbe raggiunto un valore infinito nel novembre 2026. In termini puramente matematici, da venerdì 13 novembre la popolazione mondiale si sarebbe dovuta moltiplicare all’infinito. I matematici trassero una conclusione che consideravano logica: in quel giorno, da un punto di vista strettamente computazionale, l’umanità si sarebbe “schiacciata” a causa della sovrappopolazione.

Il dibattito sulla sovrappopolazione

Lo studio, logicamente, all’epoca suscitò scalpore in tutto il mondo all’epoca ed era proprio lo scopo che si erano prefissati i ricercatori. Concentrandosi su venerdì 13 novembre 2026, Heinz von Foerster voleva principalmente richiamare l’attenzione sulla sovrappopolazione, tema all’epoca oggetto di un acceso dibattito. In realtà, fino ai primi Anni ’90, la curva calcolata corrispondeva sorprendentemente bene ai dati reali. In seguito, la crescita demografica globale rallentò significativamente, motivo per cui le proiezioni attuali tendono a ipotizzare una stabilizzazione intorno ai 10 miliardi di persone.

Perché non ci sarà la “fine del mondo”

Dunque, se è vero che la popolazione mondiale continua a crescere, lo fa sempre a ritmi più lenti. Se inizialmente il numero degli abitanti è aumentato rapidamente per la contemporanea diminuzione del tasso di mortalità, successivamente le famiglie mondiali iniziarono ad avere meno figli. Un esempio su tutti: nel 1963, anno di una sorta di “boom” demografico mondiale, si registrava un tasso di aumento pari al 2% annuo. Nel 2020, invece, questo valore è sceso a meno dell1%.

Secondo le stime dell’Onu, il numero massimo di abitanti sulla Terra sarà toccato intorno al

2080 “fermandosi” intorno ai 10,3 miliardi. Successivamente, studi sono propensi a una diminuzione, lenta, della popolazione mondiale.

Le altre previsioni errate

Ma la data del 13 novembre 2026 non è certamente la prima in cui si parla di fine del mondo. Nel lontano 1910 si diffuse il panico per il passaggio della Cometa di Halley: in questo caso, però, si trattava quantomeno di un fenomeno astronomico. L’ansia dell’epoca era dovuta ai gas tossici della coda della cometa che avrebbe annientato ogni forma di vita. Nulla di tutto ciò, ovviamente, accadde al suo passaggio.

Da quel periodo in poi si sono susseguite altre date: un predicatore radiofonico era propenso al Giudizio Universale per il 21 maggio 2011; poi c’è stato il calendario Maya che prevedeva la fine della vita terrestre il 21 dicembre 2012. Con buona pace delle previsioni catastrofistiche, l’umanità continuerà ad andare avanti con tutte le sue criticità e problematiche quotidiane ma che non causeranno la fine dell’umanità.