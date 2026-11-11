Esselunga per scuola e sport. Donati oltre 169 milioni in premi

Oltre 169 milioni di euro in materiali didattici, strumenti informatici e attrezzature sportive distribuiti dalla prima edizione a oggi.

Sono i numeri di Amici di Scuola e dello Sport, il programma promosso da Esselunga che, nato nel 2015 a sostegno degli istituti scolastici e ampliato nel 2023 al mondo dello sport, raggiunge la sua dodicesima edizione confermandosi un’iniziativa rivolta alla crescita delle nuove generazioni e al sostegno delle comunità locali.

Un impegno che nel solo 2025 si è tradotto nella distribuzione di premi per oltre 14,5 milioni di euro, coinvolgendo più di 14 mila istituti scolastici e oltre 7 mila associazioni sportive aderenti. Un progetto che punta a mettere a disposizione delle realtà educative e sportive strumenti concreti, riconoscendo il ruolo che scuola, sport e cultura svolgono nella formazione dei giovani.

Sono infatti ambiti nei quali si sviluppano non soltanto conoscenze e competenze, ma anche relazioni, passioni e talenti.

L’edizione 2026 segna un ulteriore ampliamento delle opportunità. Accanto ai materiali didattici, ai supporti informatici e alle attrezzature sportive, il catalogo dei premi introduce una nuova sezione dedicata a Musica e Spettacolo, con strumenti e dotazioni pensati per favorire le attività espressive, musicali e di gruppo. Tra le novità figura anche la possibilità di richiedere biglietti per il Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma a maggio 2027, con l’obiettivo di avvicinare un numero sempre maggiore di ragazzi al mondo dei libri e della cultura.

Proprio la formazione culturale rappresenta da tempo una delle direttrici del programma. Dal 2018-2019, attraverso il progetto «Insieme per capire», realizzato in collaborazione con Fondazione Corriere della Sera, gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia possono incontrare giornalisti, esperti e testimoni, confrontandosi su temi di attualità e argomenti collegati ai programmi scolastici.

Il percorso ha già coinvolto complessivamente oltre 250mila studenti e insegnanti. Anche per i clienti Esselunga partecipare è diventato più semplice. Dal 7 settembre al 18 novembre 2026, presentando la Carta Fìdaty, ogni 15 euro di spesa e/o 50 punti fragola accumulati con un unico scontrino si ha diritto a un buono digitale da destinare alle scuole, agli asili nido comunali e alle associazioni o società sportive dilettantistiche che aderiscono all’iniziativa. Resta inoltre confermata la possibilità di sostenere gli Istituti Penitenziari Minorili.

La novità di quest’anno riguarda soprattutto le modalità di raccolta e donazione: i buoni sono interamente digitali e vengono accreditati automaticamente sulla Carta Fìdaty. Possono quindi essere assegnati alle realtà prescelte attraverso l’App Esselunga oppure il sito Esselunga.it. Una procedura che semplifica la partecipazione dei clienti e consente agli istituti e alle società sportive di utilizzare i buoni raccolti per richiedere i materiali e le attrezzature di cui hanno bisogno.

L’obiettivo è trasformare un gesto quotidiano in un’opportunità collettiva.

La partecipazione di migliaia di famiglie e clienti diventa così un sostegno concreto per scuole, associazioni e giovani, contribuendo a creare occasioni di apprendimento, socialità e crescita.

Per conoscere il programma, consultare il catalogo completo dei premi e le modalità di richiesta è possibile visitare il sito ufficiale Amici di Scuola e dello Sport.