Eurojackpot premia l’Italia, vinti 674mila euro

Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, nell’’estrazione n. 87 di martedì 27 ottobre ha baciato l’Italia grazie a una vincita con 1 punto 5+1 da 674.845 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Montichiari (Brescia) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Ferrari situato in via Oscar Romero, 47. La combinazione vincente è stata: 11 – 33 – 38 – 42 – 47 + Euronumeri 11 – 12.

Il Jackpot in palio nella prossima estrazione di venerdì 9 ottobre sarà di 120 milioni di euro.

Eurojackpot - la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori dei 19 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni di euro.

I 19 paesi europei in gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Grecia.

Sisal ricorda che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.