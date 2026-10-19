Giusina Battaglia, morto il marito Sergio: l’annuncio in diretta di Antonella Clerici

“Vogliamo mandare un forte abbraccio alla nostra cuoca Giusina Battaglia, perché questo weekend ha avuto un grandissimo lutto, è venuto a mancare suo marito e il nostro pensiero va a lei e ai suoi figli”. Così Antonella Clerici ha aperto la puntata di “E’ sempre mezzogiorno”, dando la notizia della prematura scomparsa del compagno della giornalista e food blogger palermitana.

La conduttrice e tutto lo staff di “E’ sempre mezzogiorno” si sono stretti attorno a Giusina, che da quasi tre anni è una presenza fissa nel programma di Rai1, per dedicarle un messaggio di affetto e vicinanza in questo momento di grande dolore. “Ti vogliamo bene, cercheremo di starti più vicino possibile, noi e tutte le persone che ti vogliono bene”, ha concluso Antonella Clerici in diretta.

Chi era Sergio Colicchio

La scomparsa improvvisa ha colpito profondamente la famiglia di Giusina Battaglia. Dal 2010 la food blogger era sposata con Sergio Colicchio, ex cameraman di Mediaset. Fu proprio lui, durante il periodo della pandemia, a filmare le prime ricette della moglie e sui social la coppia era diventata molto popolare tra il 2020 e il 2021. Grazie al progetto portato avanti insieme durante il lockdown Giusina - che si era trasferita a Milano da Palermo e ha lavorato con Benedetta Parodi, Antonino Cannavacciuolo ed Enzo Miccio nel settore della comunicazione – era approdata in televisione su Food Network con format culinari come “Giusina in cucina”, “La Sicilia Segreta”, “Giusina in cucina & friends”. Nel 2023 è poi approdata su Rai1 nella famiglia di “E’ sempre mezzogiorno”.

Nel corso degli anni, Sergio era rimasto al fianco della moglie, collaborando attivamente al suo percorso professionale. Anche in televisione, dietro la telecamera del programma “Giusina in cucina”, c’era lui, compagno di vita sia nel privato sia nella vita professionale di Giusina.