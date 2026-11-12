Gli anni di silicio - L’editoriale del direttore

Negli anni di Piombo saltavano i treni. Negli anni di Silicio, cioè della tecnologia, dei microchip e degli hacker, basta far saltare la tranquillità. Prima gli aerei, poi i frigoriferi dei supermercati, oggi le scuole: oltre seimila istituti raggiunti da minacce di bombe che non c’erano. Non sappiamo ancora chi prema il tasto. Sappiamo chi paga: genitori terrorizzati, bambini in strada, un Paese sotto ricatto di una mail.

Ci hanno venduto il telefonino come la chiave di una vita più semplice. È diventato il telecomando della nostra paura. La tecnologia, che doveva accorciare le distanze, ha abolito pure quella dal pericolo. Non serve un ordigno per fermare una città: può bastare un messaggio. Non è lo stesso sangue del terrorismo degli anni di Piombo, ma è la stessa ambizione: governare la società col panico. Ucraina e Medio Oriente sembrano lontani. Nel mondo connesso la guerra non deve arrivare alla porta. Le basta trovare la password.