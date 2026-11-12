Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 12:12
In evidenzaAggiornato alle ore 12:12
Attualità

Gli anni di silicio - L’editoriale del direttore

Prima gli aerei, poi i frigoriferi dei supermercati, oggi le scuole

Tommaso Cerno
Carabinieri in una scuola di Roma in seguito agli allarmi bomba avvenuti in numerosi istituti in tutta Italia, Roma, 11 novembre 2026. ANSA/ANGELO CARCONI
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Negli anni di Piombo saltavano i treni. Negli anni di Silicio, cioè della tecnologia, dei microchip e degli hacker, basta far saltare la tranquillità. Prima gli aerei, poi i frigoriferi dei supermercati, oggi le scuole: oltre seimila istituti raggiunti da minacce di bombe che non c’erano. Non sappiamo ancora chi prema il tasto. Sappiamo chi paga: genitori terrorizzati, bambini in strada, un Paese sotto ricatto di una mail.

Ci hanno venduto il telefonino come la chiave di una vita più semplice. È diventato il telecomando della nostra paura. La tecnologia, che doveva accorciare le distanze, ha abolito pure quella dal pericolo. Non serve un ordigno per fermare una città: può bastare un messaggio. Non è lo stesso sangue del terrorismo degli anni di Piombo, ma è la stessa ambizione: governare la società col panico. Ucraina e Medio Oriente sembrano lontani. Nel mondo connesso la guerra non deve arrivare alla porta. Le basta trovare la password.

Guerra IbridaAllarme Bomba
Commenti