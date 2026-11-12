Gli studenti e il “live” su TikTok

Il mailbombing di ieri mattina sin da subito ha generato un picco di conversazioni digitali. Una reazione quasi inevitabile considerato sia il numero di scuole coinvolte che il pubblico di studenti rispetti in tutta fretta a casa che già mentre lasciavano le aule hanno iniziato a postare video e foto. Un primo picco di interazioni è stato registrato dalle 11.45 alle 12.00 e un secondo è arrivato un’ora più tardi. A fine giornata le interazioni digitali hanno raggiunto oltre le 206 mila totali, animate in massima parte, oltre il 51% dagli utenti dai 18 ai 24 anni. Il racconto di una mattinata che doveva essere una qualunque giornata di scuola, ma che l’attacco cyber ha trasformato in un caos collettivo creando non pochi disguidi e qualche momento di grande spavento, è stato fatto dagli prima che dai giornalisti dagli studenti che si sono affrettati a pubblicare live e video su TikTok. L’hashtag #allarmebomba è stato utilizzato in 4098 video, che hanno totalizzato poco più di 2 milioni di visualizzazioni. Per la verità, il conteggio finale delle views è molto più corposo se aggiungiamo quelle di Instagram: i primi dieci reel postati hanno incassato 4.7 milioni di visualizzazioni totali.