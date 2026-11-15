Guerra ibrida, l’allarme del capo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale: “Con l’IA gli attacchi hacker sono più rapidi, scalabili e accessibili”

La guerra ibrida ha bussato alle porte dell’Italia e si è anche già affacciata, come testimoniano gli attacchi di queste ultime settimane e le minacce che hanno imposto al governo la stesura di nuovi protocolli. Il Corriere della sera ha intervistato Andrea Quacivi, che da giugno dirige l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Secondo lui, il problema di Microsoft nasce da “un aggiornamento che è andato a male in una determinata area del mondo e questi sistemi complessi sono bilanciati” e questo potrebbe portare anche a richieste di danni.

Sull’idea del ministro Guido Crosetto di proporre un comando unificato per la difesa informatica dell’Italia, il capo dell’agenzia richiama il 2004, quando venne ucciso Enzo Biagi, “le Istituzioni dell’epoca decisero di istituire il C.A.S.A., cioè il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo. Da 22 anni in quella sede tutte le forze di polizia, le agenzie di intelligence si ritrovano sistematicamente condividendo ogni informazione possibile. Non mi risulta che la risposta alla recrudescenza del terrorismo interno fu l’unificazione delle forze di polizia o delle agenzie di intelligence”. Ma ha anche fatto notare come gli italiani abbiano capito l’importanza della cybersicurezza solo di recente, con gli attacchi alle scuole e ai frigoriferi ma non concorda con gli allarmismi e, soprattutto, sostiene che non sia necessario procedere con le scorte, come propongono altri Paesi: “Personalmente non vedo questa necessità. Ma per esempio gli aggiornamenti degli smartphone vanno fatti: non servono solo ad avere un sistema più moderno, ma a introdurre protezioni contro l’ultima generazione di minacce”. E sulla possibilità che dietro i recenti attacchi possano esserci attori stranieri minacciosi, Quacivi ha spiegato: “Non è una nostra competenza come agenzia. Ma settori, ideologie e interessi economici coniugano spesso strategie di attori statuali o vicini al mondo statuale”.

Ragionando ad ampio spettro, per Quacivi lo sviluppo dell’intelligenza artificiale ha accelerato alcune fasi degli attacchi hacker, soprattutto perché “gli attacchi sono diventati rapidi, scalabili e accessibili. Prima richiedevano tempi molto più lunghi e forti competenze”. Anche per questo motivo, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ha spiegato Quacivi, chiede “alle amministrazioni di classificare dati e servizi in tre livelli: ordinari, critici e strategici. E di garantire in proporzione standard minimi su residenza dei dati, capacità elaborativa, risparmio energetico e continuità operativa”. E l’agenzia italiana, ci ha tenuto a sottolineare Quacivi, è un unicum nel panorama europeo perché “ha anche precisi poteri regolatori. Una parte molto significativa del nostro lavoro riguarda tutto lo scrutinio tecnologico, per esempio con la certificazione di prodotti o servizi cloud o comunque a contenuto digitale”.