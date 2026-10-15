Papa Leone XIV, il bollettino: “Ha iniziato a fare fisioterapia e a camminare”

Il Papa sta bene, è di buon umore e ha concelebrato la messa al Gemelli. Arrivano notizie rassicuranti dal decimo piano del Policlinico, dove i medici che hanno operato Leone XIV per un tumore al polmone, riferiscono che «gli esami del sangue e la radiografia del torace» previsti dopo l’intervento confermano «valori nella norma per il tipo di intervento eseguito».

Prima giornata del Pontefice in una stanza di ospedale, all’indomani di un intervento chirurgico durato 90 minuti (nel complesso tre ore nel blocco operatorio). «Il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria riferisce un bollettino a firma Luigi Carbone, medico del Papa, e Stefano Margaritora, chirurgo che ha operato - e ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto». Poche righe per rassicurare la Chiesa universale e tirare un sospiro di sollievo, all’indomani della notizia choc di un adenocarcinoma polmonare e conseguente asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prima dell’intervento, il Papa è stato sottoposto a tre esami, una broncoscopia robotica con biopsia, una tac toracica con contrasto e una Pet. «Sono quelli previsti per il tipo di intervento» ha riferito Matteo Bruni.

Già di prima mattina la sala stampa vaticana aveva rassicurato: «La notte è trascorsa tranquilla». Poi il bollettino nel primo pomeriggio. A rassicurare sulla salute di Robert Prevost è anche il fratello, Louis che anche lui in trattamento per un tumore ha raccontato di aver ricevuto già ieri un messaggio. «Si sentiva bene e non provava dolore» ha riferito in collegamento con l’emittente Usa NewsMax. «Quello che so, è che si trova in buone mani e in buona forma». «Anche io sono in cura per un tumore. Siamo entrambe persone positive. La notizia buona - ha concluso - è che, anche se cattivo, abbiano tolto tutto il tumore». Intanto prosegue l’attività ordinaria’, pur nella straordinarietà della situazione, del pontificato. Dal Gemelli, il Papa ha infatti autorizzato alcune nomine (anche se già decise), quella del nuovo vescovo di Kosice (Slovacchia), e il nuovo arcivescovo metropolita di Cuiabà (Brasile).

L’attesa, ora, è tutta concentrata sull’esame istologico del nodulo che è stato rimosso. Anche per capire se occorreranno terapie aggiuntive o se l’intervento chirurgico è sufficiente. Ci vorrà qualche giorno, intanto dal Vaticano non arrivano conferme né sulle modalità per la recita dell’Angelus, domenica mattina, né sul tanto atteso viaggio in Sudamerica. L’arcivescovo di Montevideo,Daniel Sturla, non esclude che Leone XIV possa rinviare la visita in Uruguay prevista dal 6 all’8 novembre. «È possibile che i medici non lo lascino venire adesso perché debba sottoporsi a qualche trattamento, ma che possa venire in seguito» ha dichiarato all’emittente Telemundo. Lo stesso ha sottolineato la presidente del Perù, Keiko Fujimori, secondo cui «questa operazione di recupero richiederà diverse settimane, più del previsto» ed è possibile che «ci possano essere dei cambiamenti nel calendario della sua visita» in Perù. D’altra parte, Prevost a differenza di Bergoglio sembra essere un paziente disciplinato. E anche se fonti vaticane continuano a confermare che la degenza resta di «una settimana dal momento del ricovero» e nonostante il Papa abbia a cuore il viaggio in Sudamerica, Leone XIV farà ciò che i medici gli suggeriranno.