È un ritorno senza ritorno. C’è una frase che Chiara Ferragni concede a Simone Marchetti per Vanity Fair, che vale più di tutte le altre. Non riguarda Fedez, non riguarda il pandoro e non riguarda nemmeno la depressione. È una risposta di poche parole, una resa senza enfasi: «Forse sì, ho fatto il mio tempo». Lo dice quando le chiedono se pensi che la sua stagione sia finita. L’influencer che ha inventato l’eternità, fa i conti con la fine. Per una donna che ha costruito un impero sull’idea che ogni momento della vita potesse diventare un contenuto, ogni contenuto un’opportunità, ogni opportunità un pezzo di futuro, è una dichiarazione quasi rivoluzionaria. Per la prima volta Ferragni contempla la possibilità di non essere più necessaria.

L’intervista accompagna Chiara, il documentario in arrivo su Netflix, e somiglia a un tentativo di riscrittura pubblica: non la solita storia della caduta e della rinascita, ma il racconto di una donna che prova a fare i conti con il proprio personaggio. Né quella dei tubini trasparenti, né quella della tuta grigia, è un’altra creatura. «Ho smesso di voler controllare tutto», dice, promettendo di raccontarsi «senza averne il controllo». Paradossale, per chi ha trasformato la propria esistenza in una delle più sofisticate operazioni di regia digitale. Sul Pandoro-gate arriva forse l’ammissione più importante: «Non è stato un errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell’operazione». Una frase che sposta il problema dal confezionamento del messaggio alla sua sostanza. Non era il racconto a essere sbagliato, era ciò che si raccontava. Ferragni riconosce anche di avere delegato troppo al suo ex manager Fabio Maria Damato: «Chi ti fa sentire così speciale spesso ti sta fregando». E aggiunge: «Ero io il ceo della società». Un’assunzione di responsabilità che arriva dopo mesi di comunicazione difensiva. E poi c’è Fedez. «Con Federico mi sentivo sola» racconta «tu pensi di aver vissuto una relazione e poi ti rendi conto che quella relazione l’avevi vissuta solo tu». L’amaro e il freddo. Una fitta alla nuca, uno spiffero che soffia fiele nelle ossa. Un matrimonio che era il perfetto romanzo sentimentale da social ed evidentemente nulla di più. Le fotografie più felici delle giornate. «Pensavo che l’amore sistemasse ogni cosa. Non è stato così».

Ferragni parla anche della depressione, di mattine in cui non riusciva ad alzarsi, della paura di sparire: «Avevo il terrore di non esistere più». E ammette di avere sovraesposto i figli, argomento che, peraltro, investe l’intera generazione dei genitori influencer. La vulnerabilità è diventata uno dei linguaggi più efficaci dell’economia dell’attenzione: la confessione può trasformarsi in prodotto, il pentimento in una nuova stagione televisiva. Ma non significa che il dolore sia falso. Solo che anche la fragilità ha il dovere di misurarsi con il mercato della visibilità. Ferragni dice che non tornerà quella di prima. Forse è questa la notizia. La donna che aveva incarnato l’obbligo di esserci, mostrarsi, piacere e crescere adesso ammette che potrebbe essere arrivato il momento di uscire di scena. La pioniera superata dal suo impero. Eppure non c’è da spaventarsi. A volte ci si ritrova in mezzo al nulla e a volte, in mezzo al nulla, ci si ritrova.