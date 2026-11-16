I funerali di Toni Capuozzo - L’ultimo saluto | Diretta

Il maxi schermo in piazza, fuori dalla chiesa, per accogliere tutti quelli che volevano rendere l’ultimo saluto a Toni Capuozzo. Oggi, infatti, si sono tenuti i funerali del giornalista scomparso a causa di un tumore, che fino all’ultimo ha voluto onorare la sua professione. “Dio prende carne umana, Gesù nasce dal ventre di una donna, Dio non misura la fede con il metro delle nostre certezze”, è un passaggio del omelia della chiesa gremita di persone, tenuta da padre Mariano Asinus, grande amico del giornalista, cappellano militare che ha seguito tantissime missioni all’estero, tanto che i due si sono conosciuti a Sarajevo durante la guerra dei Balcani. “Ci sono uomini che dicono di avere poca fede e che proprio per questo la cercano più di altri. E tu, caro Toni, sei stato l’esempio vivente di queste parole del Vangelo, ha ricordato il sacerdote, che conosceva nel profondo Capuozzo e anche la sua parte più intima.

“La ricerca della verità resta la via maestra anche quando è la più faticosa”, ha proseguito il celebrante, incarnando perfettamente la scelta di vita fatta dal giornalista, che della sua professione ha fatto una missione. Capuozzo è stato paragonato a Nicodemo nella costante ricerca della verità, parola troppo spesso sminuita del suo vero significato. Tanti i colleghi di una vita trascorsa sulla strada che oggi in chiesa non hanno saputo, e voluto, trattenere le lacrime. “Sei stato il custode dello spirito della verità che ci rende liberi”, ha detto in conclusione di omelia Padre Mariano, ha ricordato anche l’episodio di Kamal, il bimbo che Capuozzo ha portato via dalle bombe della Bosnia e che considerava il suo “mezzo figlio”.

“Toni Capuozzo è stato un giornalista che più volte è andato in teatri molti complicati” e “ha svolto un giornalismo che penso debba essere di esempio perchè molto schietto, basato sui fatti, non su opinioni. E proprio questo penso che sia necessario soprattutto in momenti difficili come quello che stiamo vivendo”. Così ha testimoniato Massimiliano Fedriga, presidente della Regione, prima di entrare nel duomo di Udine dove si sta svolgendo il funerale”, ha dichiarato Massimiliano Fedriga, governatore della Regione Friuli-Venezia Giulia entrando in chiesa. Presente ai funerali anche Luca Zaia, presidente del Consiglio Regionale del Veneto, al quale Capuozzo ha rilasciato un’intervista poco prima di annunciare la malattia: “Mi ha colpito di Toni la lucidità, il senso di libertà che si percepiva quando si parlava con lui. Toni ti parlava non da inviato gi guerra ma da persona che in guerra aiutava qualcuno; ha dato voce a chi voce non aveva”. Presente in chiesa anche il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni