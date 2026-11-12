Il piano di fuga: la chiamata al 112, l'evacuazione e l'appello

Dopo i primi attimi di puro panico nelle segreterie delle 6mila scuole italiane, le scuole hanno fatto scattare i piani previsti nei protocolli. Quando a scuola arriva un allarme bomba, il dirigente chiama il 112 e l’istituto attiva un iter coordinato con le forze dell’ordine. Gli istituti hanno procedure codificate per gestire questi scenari e limitare il panico tra studenti, genitori e personale. Se viene disposta l’evacuazione, chi sta in classe esce in modo ordinato con i docenti e attende in un punto sicuro; le lezioni possono riprendere dopo il via libera delle autorità. Se invece vengono sospese per il resto della giornata, i genitori vengono contattati per prendere i figli minorenni.

La prima mossa del dirigente scolastico è informare le autorità competenti. Al telefono con il 112 deve dare le sue generalità, il nome e l’indirizzo della scuola e una stima di quante persone si trovano nell’edificio. Nello stesso momento parte la macchina interna. È il dirigente, oppure il suo delegato alla sicurezza, ad attivare le procedure previste dall’istituto. Da qui in poi la scuola non decide più da sola. Ogni passaggio avviene in stretto coordinamento con le forze del’ordine, e la piena autonomia decisionale dell’istituto finisce lì. Nella maggior parte dei casi si opta per l’evacuazione in sicurezza. A guidare l’uscita sono i docenti: fanno uscire le classi in modo ordinato, tengono il gruppo unito e segnalano subito chi manca all’appello. Di solito l’allarme antincendio tradizionale resta spento, proprio per non creare confusione. Anche la destinazione può cambiare rispetto alle consuete prove di evacuazione. I punti di raccolta per un allarme bomba, infatti, non coincidono necessariamente con quelli previsti per l’antincendio: se per il fuoco può bastare radunarsi nel cortile interno a pochi metri dalla struttura, il rischio di un’esplosione impone una distanza di sicurezza nettamente superiore, indispensabile per proteggersi dall’onda d’urto e dalla proiezione delle schegge di vetro. In alcune scuole gli studenti sono stati accompagnati dai docenti in parchi vicini o in zone aperte, a distanza di sicurezza dall’edificio. Una volta fuori si fa il conteggio delle persone presenti. Poi si aspetta il via libera delle autorità: nessuno rientra prima. Intanto la scuola informa le famiglie di quanto accaduto, soprattutto quando ci sono di mezzo studenti minorenni. Se dopo l’allarme bomba le lezioni vengono sospese per il resto della giornata, i genitori vengono invitati a raggiungere il prima possibile il luogo indicato per prelevare i minori. Per tornare nell’edificio serve un passaggio preciso, la bonifica dell’area. Vuol dire che gli esperti devono completare il sopralluogo ed escludere qualunque pericolo: solo allora le porte della scuola si riaprono.