Il primario dei ragazzi di Crans: “A me l’Ambrogino? Ho fatto solo il mio lavoro”

Franz Baruffaldi Preis, primario di Chirurgia Plastica, del Centro Ustioni e del Pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, è stato candidato all’Ambrogino d’oro, cosa dice?

«Non penso di meritarmelo perché ho fatto solamente il mio dovere, cioè dovrei riceverlo per la carriera, per come mi sono dedicato, per l’amore nei confronti di questo ospedale e di questa città. Ne sarei felice perché io mi sento milanese al 100%, tifo per una squadra milanese, sono cresciuto a Milano.

Da studente ho percorso tutti i viali di Città Studi fino a consumare le scarpe, poi sono entrato in ospedale da studentello e ho fatto tutto il mio percorso fino a diventare capo dipartimento perché l’avevo promesso ai miei genitori medici che non erano riusciti ad avere una carriera come la mia e quindi vivevano un po’ delle mie imprese. Ecco, l’idea di essere riconosciuto dalla città che rappresento sarebbe per me fantastico».

La motivazione è per come sono stati seguiti i ragazzi sopravvissuti al rogo di Crans, dall’équipe di Niguarda sotto la sua guida. Una vicenda che ha commosso i milanesi tanto che la Fondazione Niguarda ha ricevuto tantissime donazioni di cittadini.

«Con quei fondi abbiamo potuto acquistare macchinari per la fisioterapia e per la riabilitazione che non avevamo e che ora sono a disposizione di tutti i pazienti del Centro ustioni».

In quei giorni l’abbiamo vista entrare e uscire dalla sala operatoria a tutte le ore, lei diceva: «Potrebbero essere i miei figli» raccontando di provare una certa empatia...

«A un certo punto mi sono dovuto po’ fermare perché diventavo fin troppo emotivo, ho preferito rimanere con i piedi per terra e concentrarmi sull’aspetto clinico, anche perché sono stato esposto a situazioni per me molto emozionanti».

Immagino che con i 12 ragazzi che ha curato in questi mesi, e che sono tutti tornati a casa, si sia creato un rapporto speciale.

«Loro andranno avanti per anni ancora a sottoporsi a interventi perché dobbiamo continuare a trattare le cicatrici in vario modo. Per alcuni devono essere corrette le cicatrici del volto e del cuoio capelluto. Questi ragazzi sono bravissimi, hanno accettato quello che è successo ma vogliono tornare a avere un aspetto gradevole e noi glielo dobbiamo».

Hanno espresso riconoscenza?

«Assolutamente, si rendono conto di quello che facciamo.

Alcuni hanno bisogno di un grosso supporto psicologico perché a volte non ce la fanno da soli e noi siamo a disposizione. Sembra ovvio perché questa vicenda ci ha toccato tutti, però è il modo in cui noi ci comportiamo regolarmente, cioè non esiste un paziente che passa attraverso il Centro Ustioni che non abbia la possibilità di venirmi a trovare per dirmi che ha un problema».

Per esempio?

«Ho curato 20 anni fa ragazzini che ancora mi mandano gli auguri per Natale: il rapporto umano è qualche cosa che prosegue, non può fermarsi alla rigidità dell’intervento chirurgico.

Ho una paziente, arrivata dopo l’incidente di Viareggio del 2009, in condizioni tragiche, che ogni Natale, ogni Pasqua, mi manda un pensiero. E io mi emoziono per essere entrato nella sua vita, diciamo, violentemente, ma di essere servito a darle la possibilità di raccontare una di queste storie così impegnative».

L’eccezionalità di queste storie e la durata delle cure sono alla base del rapporto speciale con i pazienti

«Bisogna ricordare che anche i genitori hanno fatto il loro, ma soprattutto hanno vissuto per 7-8 mesi in ospedale: farebbe impazzire chiunque.

Se dovesse definire il suo lavoro?

«Esserci quando la comunità ha bisogno di me.

In punta di piedi quando non è necessario, quindi organizzare, vedere che le cose funzionino, stare dietro a questo gigante che è l’ospedale ma poi nel momento dell’emergenza uscire da protagonisti, con gli artigli e fare di tutto perché le cose funzionino come devono».