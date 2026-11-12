Il vigile morto e San Siro. Benemerenze, oggi si decide

La tragedia di Capodanno a Crans Montana verrà ricordata il giorno della consegna delle Civiche Benemerenze al teatro Dal Verme il 7 dicembre. L’Ufficio di presidenza e i capigruppo si riuniranno questo pomeriggio per decidere la lista ufficiale degli Ambrogini. Sono 307 le candidature complessive di cui 136 a persone fisiche, 27 alla memoria, 144 ad associazioni, imprese, gruppi.

La leghista Silvia Sardone ha candidato il Centro Ustioni dell’ospedale Niguarda, il consigliere di Fdi Michele Mardegan il direttore del Centro Franz Baruffaldi Preis, dal Pd arriva la proposta di ringraziare il Liceo Virgilio per la raccolta fondi e la vicinanza agli studenti feriti che sono tornati sui banchi mentre Simonetta D’Amico (Pd) propone ai colleghi di convergere su una Medaglia alla Memoria di Chiara Costanzo e Achille Barosi, tra le vittime del rogo.

Tra i candidati alla Medaglia alla Memoria ci sono l’ambientalista e consigliere comunale Carlo Monguzzi, scomparso lo scorso 13 aprile dopo una malattia. Non era stato inserito tra i nuovi iscritti al Famedio e c’erano state polemiche ma la presidente dell’aula Elena Buscemi aveva anticipato che sarà onorato il 7 dicembre. Poi l’agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, morto a 39 anni a giugno mentre inseguiva in moto un suv fuggito al posto di blocco a Ponte Lambro (proposto dal leghista Samuele Piscina). Tra le proposte il comitato delle Famiglie Sospese nato per dare voce a migliaia di cittadini coinvolti nella paralisi urbanistica e lo stadio di San Siro in occasione del centenario.