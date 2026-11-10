In Gran Bretagna i cittadini combattono la burocrazia con l’AI. Che ora risponde con l’AI

In Gran Bretagna la burocrazia, che fino a ieri aveva il monopolio delle lettere inutilmente lunghe, sta subendo la concorrenza, anzi direi la vendetta dei cittadini, i quali hanno scoperto che per contestare una multa non serve più neppure avere qualcosa da dire, basta chiederlo a ChatGPT, e lei scrive con la diligenza che un tempo si attribuiva agli impiegati comunali particolarmente solerti (da noi anche ai carabinieri, una volta per compilare un verbale per il furto del mio portafogli hanno scritto un giallo in carabinierese, ormai avevo fatto la denuncia, avevo voglia di dire “vabbè, lasciamo perdere, tanto non si troverà mai più”, invece si è trovato, dopo due anni anni, vuoto, e sono dovuto andare in un ufficio in centro per recuperarlo, dalla convocazione credevo di aver commesso qualche reato a mia insaputa, cosa che ci sta).

Secondo il Guardian i reclami che prima occupavano due pagine ora ne occupano anche venti (dieci volte tanto, secondo Lawyers in Local Government), ne è stato segnalato uno di duecento, una misura da romanzo, da primo volume della Recherche di Proust, e però in Proust i personaggi esistono, qui non esistono talvolta neppure le sentenze citate, oppure esistono in Canada (sì, vengono citate sentenze canadesi), che per una multa presa in Inghilterra potrebbe risultare un inconveniente, sempre che qualcuno se ne accorga.

E qualcuno deve accorgersene, Se il cittadino può affidare la propria indignazione alla macchina, il funzionario è tenuto a controllarla perfino quando riguarda una legge che la macchina ha inventato, e per scoprire che non esiste deve perdere il tempo che il cittadino non ha perso a cercarla (un po’ come con le fake news scientifiche, per inventarne una ci vogliono cinque minuti, per il debunking un mese, dopo il quale continueranno a credere alla fake news).

Una dipendente dell’ufficio di un parlamentare britannico sostiene che ormai circa metà delle email ricevute è scritta almeno in parte dall’AI (metà, non tutte: c’è ancora chi perde tempo a scrivere di persona, lo dicono tutti su Youtube che chi non usa l’AI resta indietro). L’autorità britannica che vigila sull’accesso alle informazioni ha perfino pubblicato delle indicazioni (a maggio) raccomandando ai cittadini di controllare ciò che il chatbot scrive a loro nome (figuriamoci se si mettono a controllare, e neppure a chiedere a ChatGPT di farlo, troppa fatica).

Viceversa, come era prevedibile, anche gli uffici pubblici stanno pensando di far riassumere all’intelligenza artificiale i reclami prodotti dall’intelligenza artificiale e magari di far scrivere le risposte, dopodiché il cittadino potrà far contestare la risposta, e non vedo perché fermarsi, anzi si potrebbe abolire direttamente la multa e lasciare le due AI a discutere mentre noi varchiamo ZTL e parcheggiamo dove ci pare.