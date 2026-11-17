Prima veniva il suono. Quattro note basse, discendenti, ripetute come un passo di marcia o come un cuore che accelera quando capisce che non c’è più tempo. Lo sentivi prima di vederlo, uscendo dai bar di periferia o dalle sale che in Giappone, nell’estate del 1978, spuntavano dove fino al giorno prima si vendeva frutta o si riparavano biciclette. I negozianti mettevano gli altoparlanti sulla strada perché quel rumore era la pubblicità migliore: gli alieni stanno arrivando, entra e fermali. Si racconta perfino che il Paese restò a corto di monete da cento yen, tutte finite nella pancia dei cabinati. Non era vero, ma come leggenda funziona. Quella è l’estate in cui i marziani entrarono al bar e la vita quotidiana fece i conti con il virtuale.

È il punto di partenza della chiacchierata con Emilio Cozzi, amico e giornalista che segue due passioni che non sono affatto così lontane: videogames e e geopolitica. Space Invaders - ricorda Emilio - lo aveva costruito quasi da solo un ingegnere della Taito, Tomohiro Nishikado. All’inizio voleva carri armati e soldati, poi qualcuno gli fece notare che sparare a esseri umani non era una bella idea. Allora pensò a H.G. Wells, alla Guerra dei mondi, e all’aria che tirava: Guerre stellari era appena uscito e il cielo era tornato di moda. Mise in fila cinquantacinque creature pixelate, simili a granchi e calamari, e le fece scendere lentamente verso un cannoncino solitario nascosto dietro quattro bunker che si sbriciolavano colpo dopo colpo. Era la difesa della Terra ridotta all’essenziale. Da lì nulla sarebbe stato come prima. Space Invaders fu il primo gioco in cui il nemico sparava contro di te, il primo a conservare il punteggio più alto, quel record che trasformava una partita in una sfida con gli sconosciuti passati prima di te davanti allo stesso schermo.

Ecco il confine esatto tra due mondi. Il flipper era materia: molle, gomme, una pallina d’acciaio che obbediva alla gravità, il colpo d’anca per aiutarla, il tilt se esageravi. Space Invaders era luce. Non c’era niente da toccare se non una leva e un pulsante. Il nemico non esisteva da nessuna parte, se non dentro una scatola che produceva apparenze. Il ragazzo che metteva la moneta nella fessura stava attraversando un ponte senza saperlo: dal mondo delle cose a quello delle immagini, dall’analogico alla finzione.

Sembra solo un gioco. Il guaio - sostiene Cozzi - è che il futuro sta rincorrendo le paure degli anni ’80. Qualcuno si ricorda Wargames, il film con Matthew Broderick? È la storia di un ragazzo che smanettando con il suo Commodore 64 riesce a entrare nei sistemi di controllo della base Norad. Il gioco sta spingendo il mondo verso una guerra termonucleare globale. Il capo di Stato maggiore Beringer dice: «Non voglio affidare la sicurezza degli Stati Uniti a qualche diodo al silicone». Benvenuti nel 2026, quasi 2027.