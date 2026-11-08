Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 14:40
In evidenzaAggiornato alle ore 14:40
Attualità

Infortunio per Del Piero che finisce in stampelle: cosa è successo

Un colpo di tacco gli è costato la gara esibizione contro il team di Ronaldinho: ecco la dinamica dell’infortunio per l’ex bandiera della Juventus

Alessandro Ferro
del piero
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Una bella gara esibizione che, però, ha un finale un po’ amaro per la bandiera della Juventus, Alessandro Del Piero, che dopo un colpo di tacco nel corso della gara-evento “The Zurich All star game” allo stadio di Zurigo e alla presenza di numerosi campioni tra i quali Ronaldinho, Marchisio, Di Natale, si è fatto male da solo ed è stato costretto a lasciare la partita.

Cosa è successo

In pratica, in alcuni video che circolano online, si vede un calcio d’angolo battuto da Marchisio: poco dopo la palla viene passata a Del Piero che, in area di rigore, effettua un colpo di tacco. È stato proprio questo gesto tecnico a provocare l’infortunio con l’ex bianconero che cade a terra toccandosi la parte posteriore della sua gamba destra. Al momento, non è stata resa nota una diagnosi precisa ma si parla di un problema al flessore della coscia destra.

Le stampelle per tornare a casa

In un altro video che circola in rete si vede Del Piero utilizzare due stampelle per salire in auto e fare rientro a Torino. Nonostante l’infortunio, “Pinturicchio” non ha mai perso il sorriso per l’incidente che gli è capitato commentando ironicamente l’accaduto. ”È quello che succede quando il corpo non è veloce come la mente”, ha detto quando era ancora a bordo campo mentre stava per essere sostituito.

Necessari gli esami strumentali

Adesso, dunque, dovrà capire la natura del problema con esami strumentali (radiografia o risonanza magnetica) così da vedere quali sono i tempi di recupero. Non è escluso che alla prima occasione utile nel corso di una delle trasmissioni di Sky Sport in cui è opinionista, gli venga chiesto cosa è successo e possa lui stesso fornire l’entità e tipologia dell’infortunio.

Per la cronaca, la gara di calcio si è conclusa con il punteggio di 5-4 per il team di Ronaldinho che ha sconfitto, di misura, il team di Del Piero con un calcio di rigore messo a segno al minuto 78. A proposito di Ronaldinho, l’asso brasiliano ha regalato spettacolo in campo e sembra ormai al 100% per tornare in campo con la maglia del suo Ravenna: appuntamento al 15 novembre per il derby contro il Forlì in Lega Pro.

Commenti