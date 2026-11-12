La galassia di Askatasuna usa l’università occupata per le sue assemblee: “Non è un centro sociale”

Il “fortino” di Askatasuna in corso Regina Margherita 47 è stato liberato quasi un anno fa dalle forze dell’ordine dopo circa 30 anni di occupazione. Da quel momento il centro sociale torinese, noto per la sua violenza nei cortei, non ha avuto ufficialmente una sede. Eppure non ha mai smesso di organizzarsi, non ha mai smesso di presentarsi in piazza e in Val di Susa, anche se sta emergendo una vicinanza molto stretta con il Csa Murazzi sempre a Torino, che sui social ha cambiato il suo nome in Aska47 - Csa Murazzi.

Ed è proprio questa sigla ad aver rivendicato l’occupazione di Palazzo Nuovo, una delle sedi universitarie di Torino, e ad aver rilanciato un’assemblea popolare in uno spazio tolto agli studenti per fare politica di parte. “Da Palazzo Nuovo occupato organizziamoci verso il grande sciopero generale del 20 novembre organizziamoci grazie una grande assemblea cittadina alle ore 18! Contro chi ci tagli il futuro, riprendiamoci il presente”, si legge nel manifesto con cui si annuncia l’assemblea. “Siamo arrivati all’assurdo: mentre gli studenti vengono privati delle proprie aule e costretti a seguire le lezioni a distanza a causa dell’occupazione, Palazzo Nuovo viene utilizzato per convocare assemblee cittadine finalizzate a organizzare nuove mobilitazioni della galassia antagonista. A rilanciare l’appuntamento è proprio la pagina legata all’area di Askatasuna, che a Torino abbiamo già visto protagonista di manifestazioni sfociate in gravissimi episodi di violenza e scontri con le forze dell’ordine. È uno scenario inaccettabile”, ha dichiarato Raffaele Marascio, esponente di Fratelli d’Italia a Torino.

“Da quando un’università pubblica può diventare il quartier generale dell’antagonismo torinese?”, si chiede Marascio. “L’Università di Torino non è un centro sociale e non può essere trasformato in un laboratorio permanente per organizzare cortei, blocchi e mobilitazioni cittadine. Parliamo di un edificio pubblico destinato alla formazione, alla ricerca e allo studio, non di una struttura da occupare e utilizzare a proprio piacimento per portare avanti battaglie politiche. La libertà di manifestare non può tradursi nella pretesa di sottrarre spazi universitari alla loro funzione, danneggiando migliaia di studenti”. Quindi, l’esponente di FdI si rivolge alla governance universitaria chiedendo di “chiarire quali misure intenda adottare per impedire che Palazzo Nuovo continui a essere utilizzato come sede organizzativa di iniziative politiche estranee alle attività accademiche e per garantire il ritorno alla normale didattica in presenza”.