La mail da Taiwan e l'allarme bomba in 6mila istituti: studenti in strada

La simultaneità degli allarmi bomba in 6mila scuole in tutto il Paese ha messo a segno l’obiettivo di chi ha inviato la stessa mail di minaccia che ha portato all’evacuazione di migliaia di bambini e studenti. Eccolo, l’effetto di destabilizzazione a costo zero.

È bastato ai criminali impossessarsi di un account compromesso, come tanti ce ne sono sul dark web, di un’ex studentessa della Daye University di Taiwan, usato come mittente delle lettere bomba, per creare il panico. La mail non è arrivata alle scuole paritarie, né a quelle del Trentino e Valle d’Aosta che hanno un loro dominio autonomo, al di fuori dell’ombrello «istruzione.it». Il testo del messaggio che annunciava «un potente ordigno esplosivo» e «un genocidio» ricalca in sostanza quello già inviato lo scorso 2 novembre a 271 istituti. Cambia però la firma: questa volta non è più il sedicente «Corpo delle guardie della rivoluzione islamica», ma «Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan». Che rimanda alla minaccia arrivata la scorsa settimana all’aeroporto di Fiumicino con un falso allarme bomba su due voli, firmata «Combattenti dello Stato Maschile». Che non ci fossero ordigni nascosti nelle scuole è stato chiaro in poco tempo, con l’intervento massiccio di polizia e carabinieri, e l’impiego delle unità cinofile. Ma è stata comunque una mattinata di caos, con i genitori chiamati a riprendere i propri figli in un crescendo di ansia collettiva dilagante nelle chat scolastiche. Gli studenti sono stati accompagnati dai docenti in luoghi sicuri in base alla procedure di emergenza. Non tutte le scuole che hanno ricevuto la mail sono state però evacuate: molti presidi dopo essere stati rassicurati dalle forze dell’ordine hanno deciso di proseguire con le lezioni a Milano, Potenza, Lecco, Terni, Padova. «Sarà meglio abituarsi - spiega il capo dei presidi, Antonello Giannelli - perché da ora in poi temo che ne avremo tante. In questo caso bastava leggere il mittente per capire che non era un vero allarme. Ma così rischiamo ogni mattina di mandare le scolaresche per strada».

La premier Giorgia Meloni prima ha convocato un vertice a Palazzo Chigi per dire che oggi le scuole rimarranno aperte, poi ha annunciato un incontro con le opposizioni: «Il governo segue con la massima attenzione - ha scritto sui social - Al momento non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Le segnalazioni sembrano riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari». La Digos e i Ros indagano per risalire all’origine dei messaggi, coordinati dalle direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo dei vari distretti. La Procura di Milano, come quella dell’Aquila, potrebbe aprire un’inchiesta dopo quella già avviata sulle minacce agli aeroporti, per procurato allarme e pubblica intimidazione. Nelle stesse ore in cui venivano di fatto «destabilizzate» le scuole italiane, lo stesso accadeva a 470 scuole di Scozia e Irlanda del Nord, già prese di mira nei giorni scorsi da finti allarmi bomba alle redazioni dei giornali - in due di queste la firma è la stessa: dal Misoginistan. In Scozia la psicosi nelle scorse settimane ha fatto impennare le assenze nelle classi. «È prematuro parlare di regia comune - ha detto ministro dell’Interno Piantedosi - c’è una scia di eventi che, quantomeno sotto forma di emulazione, ha il tratto comune di cercare di impegnare il sistema pubblico attraverso allarmi che si rivelano infondati». L’obiettivo per il ministro della Difesa, Guido Crosetto «è seminare terrore» con molta facilità. «Su questa strategia si inseriscono anche i cretini, perché non sempre ci sono Paesi stranieri o entità ostili, ci sono anche i mitomani e i pazzi». Per il ministro dell’Istruzione Valditara «la ricorrenza e la diversificazione» degli eventi «fa più propendere verso una strategia». Nei giorni scorsi la Francia ha attribuito all’Iran gli attacchi informatici ai frigoriferi. Teheran nega. La Russia pure.