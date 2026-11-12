La moschea non si può costruire, ma il cemento arriva lo stesso: scatta il blitz a Mestre

Prima il cemento, poi, eventualmente, le autorizzazioni. A Mestre il progetto della maxi-moschea torna a far discutere. E questa volta non per qualche dichiarazione o per l’ennesimo braccio di ferro con il Comune, ma per due betoniere arrivate in via Giustizia, nell’area acquistata dalla comunità bengalese per costruire il proprio luogo di culto. Peccato che, secondo quanto ricostruito dal Gazzettino, nessuno avesse chiesto i permessi necessari. Risultato? Intervento della polizia locale, lavori bloccati e accertamenti su un possibile abuso edilizio.

La vicenda ha contorni piuttosto singolari. Il progetto della maxi-moschea - promosso dall’associazione “Giovani per l’umanità” - era già stato fermato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale. Eppure, nel primo pomeriggio, nell’ex segheria di via Giustizia sono entrate in azione due autobotti cariche di calcestruzzo. L’obiettivo non era avviare direttamente la costruzione dell’edificio religioso, ma realizzare una piattaforma di almeno un centinaio di metri sulla quale sistemare materiali e strutture, evitando i disagi provocati dal fango. Una sistemazione che avrebbe potuto agevolare anche le attività della comunità, comprese le preghiere del venerdì.

Il problema, però, è che la proprietà privata di un terreno non significa automaticamente poterci costruire quello che si vuole. E soprattutto non esonera dal rispetto delle norme urbanistiche. A quanto emerso dai primi controlli, infatti, l’intervento non era stato neppure comunicato agli uffici comunali competenti. Qualcuno ha segnalato i movimenti delle betoniere e il Comune ha immediatamente mobilitato gli agenti. All’arrivo della polizia locale, parte del cemento era già stata gettata. I vigili hanno interrotto definitivamente le operazioni, effettuato rilievi fotografici e misurazioni e identificato le persone presenti, tra cui il presidente dell’associazione bengalese Prince Howlader.

Proprio quest’ultimo, poco prima dell’intervento degli agenti, aveva riconosciuto la necessità di fermarsi. “Abbiamo fermato i lavori, non vogliamo rogne”, ha spiegato al Gazzettino, aggiungendo che il tecnico dell’associazione aveva segnalato la necessità di presentare una comunicazione di inizio lavori. Inizialmente, invece, Howlader riteneva che l’operazione potesse rientrare nell’edilizia libera, trattandosi di un’area privata e non agricola.

Il rappresentante della comunità ha anche ricordato le difficoltà incontrate nel dialogo con l’amministrazione: “Sono anni che cerchiamo un accordo con il Comune per realizzare la nostra moschea”. La piattaforma, ha aggiunto, avrebbe semplicemente permesso di sistemare i materiali in un’area che con la pioggia diventa fangosa. Le spiegazioni, tuttavia, non hanno evitato l’intervento della polizia locale. Saranno i successivi approfondimenti tecnici a stabilire se la gettata di cemento configuri effettivamente un abuso edilizio e quali conseguenze possano derivarne.