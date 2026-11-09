La rivincita delle mappe sulle “Maps”

Ho ereditato una spessa guida turistica del Touring club degli anni ’70, un cimelio storico ormai utile solo allo swiffer duster che ogni tanto la spolvera. Tuttavia, per chi ha cominciato a viaggiare quando era indispensabile aprire uno stradario, la guida cartacea contiene in sé un’irresistibile malinconia proustiana, anche se poi vuoi mettere la comodità di Google Maps? Pedaggio o no? Corta o veloce? Un intoppo una coda o un incidente? E scegli anche la voce che ti guida, forse non a «viaggiare» ma indubbiamente ad «arrivare». Talvolta però l’efficienza nasconde insidie, infatti la notizia di un automobilista piombato nel vuoto su una strada crollata e non segnalata da Maps, lascia perplessi. A sentire quelli di Google è «impossibile» che il sistema sbagli, ma non è la prima volta che conducenti fiduciosi, e non è che per guidare si debba essere dei furbacchioni diffidenti, seguendo le indicazioni son caduti in un lago perché il ponte segnalato non c’era più. Pare incredibile, perché uno dei principali punti di forza della piattaforma è l’enorme patrimonio su cui può fare affidamento fra dati cartografici, immagini satellitari, informazioni di partner commerciali e contributi degli utenti. Ma, nonostante i pavoneggiamenti di quelli di Google, il globo terrestre è pieno zeppo di aree con pochi punti di riferimento, limitato traffico di segnalatori e una copertura cellulare discontinua nonostante Starlink, con conseguenti ritardi nel correggere eventuali errori. I googleliani, messi alle strette, ribattono vigliacchi «se ci sono errori è colpa del GPS del vostro smartphone che perde precisione, è probabilmente non aggiornato, o vecchio. Compratevene uno nuovo». No, grazie, piuttosto mi riprendo la guida Touring. E guardo con i miei occhi dove vado.