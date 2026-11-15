La sfida dell'IA e come governarla: il convegno del Giornale

Il fuoco che Prometeo rubò agli dèi oggi si chiama intelligenza artificiale. Una forza capace di moltiplicare le possibilità dell’uomo, rivoluzionare il lavoro e trasformare l’economia. Ma anche di mettere a rischio libertà, professioni ed equilibri di potere. Chi governa davvero questa rivoluzione? Sono le domande al centro di «Innovare, la sfida di Prometeo», il convegno organizzato dal Giornale in collaborazione con il settimanale economico Moneta, in programma domani alla Fondazione Feltrinelli di Milano, dalle 9.30 alle 12.30.

Una mattinata di incontri e confronti per esplorare opportunità, contraddizioni e rischi dell’innovazione, partendo da una domanda cruciale: la tecnologia è ancora al servizio dell’uomo o rischia di prendere il sopravvento?

Ad aprire i lavori saranno il direttore del Giornale Tommaso Cerno e il vicedirettore Francesco Del Vigo. Il primo appuntamento, «Il fuoco delle idee», porterà il dibattito sul terreno della creatività. Perché innovare significa anche rompere gli schemi, scommettere su intuizioni che sembrano impossibili e trasformarle in realtà. A raccontare come nascono le idee capaci di cambiare il mondo saranno Alessandro Cadoni, fondatore di Friendz e Atlantix, e il copywriter Pasquale Diaferia, moderati da Hoara Borselli. Sullo sfondo, un interrogativo sempre più attuale: nell’epoca in cui l’intelligenza artificiale genera testi e immagini, quale spazio resta all’inventiva umana?

Si passerà poi dai grandi creativi ai videogiochi, protagonisti spesso sottovalutati della rivoluzione tecnologica. «In principio fu Space Invaders» è il titolo dell’intervista di Vittorio Macioce a Emilio Cozzi, studioso e divulgatore scientifico. Dai primi pixel ai mondi virtuali, i videogame hanno alimentato la ricerca di processori più veloci, memorie più potenti e capacità di calcolo sempre maggiori. Un laboratorio di innovazione che ha anticipato molte delle tecnologie oggi presenti nella vita quotidiana.

Il confronto entrerà quindi nel cuore delle sfide dell’intelligenza artificiale con «Chi possiede il fuoco». A discuterne, moderati da Stefano Zurlo, saranno Guido Saracco, già rettore del Politecnico di Torino, ed Edoardo degli Innocenti, Ceo e co-founder di Humaine, Chief Innovation Officer di Kama Sport e membro della Commissione per l’Intelligenza Artificiale della Presidenza del Consiglio. Al centro, le opportunità offerte dall’AI, ma anche i rischi legati alla perdita di posti di lavoro, alla dipendenza tecnologica e al controllo esercitato dai grandi centri di potere.

A chiudere la mattinata sarà Angelo Moratti, fondatore e presidente di Angel Capital Management, intervistato da Hoara Borselli sul tema «L’innovazione che si mangia da sola». Un paradosso della corsa all’intelligenza artificiale: la domanda crescente di chip e risorse potrebbe frenare lo sviluppo di altri dispositivi, a cominciare dagli smartphone.

Il mito di Prometeo torna così di straordinaria attualità. Perché il vero problema non è soltanto conquistare nuove tecnologie, ma imparare a governarle.