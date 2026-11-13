Le parole choc dell’imam di Segrate schedato come terrorista scatenano l’ira del centrodestra. E da sinistra solo il silenzio

La sinistra che sfila ai Gay Pride, rivendica la difesa dei diritti delle donne e si proclama paladina delle libertà individuali, questa volta preferisce il silenzio. Nessuna levata di scudi. Eppure, le dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Il Giornale da Ali Abu Shwaima, imam della moschea di Segrate e tra i fondatori dell’Ucoii, sono di quelle che, in altre circostanze, avrebbero provocato una bufera politica. Gli omosessuali? Persone malate che dovrebbero rivolgersi a un medico. Le donne? Non possono avere più mariti, mentre agli uomini la poligamia è consentita. E chi non rispetta i precetti religiosi dovrà vedersela con Allah. Parole che sembrano appartenere a un’altra epoca, pronunciate però da una delle figure storiche dell’islam organizzato in Italia. E di fronte alle quali non si registrano prese di posizione da parte di quel centrosinistra che ha fatto della battaglia contro le discriminazioni una delle proprie principali bandiere politiche. O, forse è il caso di dire, banderuole.

A chiedere chiarezza è invece il centrodestra, che ha deciso di portare il caso anche in Parlamento. Il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, vicepresidente della commissione Affari costituzionali, ha annunciato un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Al centro della questione anche il suo inserimento nella lista nera delle autorità egiziane, che lo indicano tra i soggetti riconducibili alla Fratellanza Musulmana e inseriti negli elenchi nazionali del terrorismo. Interviene anche Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d’Italia, che chiede di approfondire i collegamenti internazionali dell’imam: “Sono estremamente preoccupanti le notizie che leggiamo sul Giornale relative all’imam della moschea di Segrate. La libertà religiosa è un diritto fondamentale, ma non può diventare una maschera dietro la quale nascondere attività estremiste o legami con organizzazioni terroristiche. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto”.

E dall’opposizione si fa sentire il leader del partito liberal-democratico Luigi Marattin, secondo cui “il pericolo più grande che corre la civiltà occidentale è scambiare questa roba per apertura, tolleranza religiosa, contaminazione benefica tra culture. Questo è un tentativo, neanche più mascherato, di far finire le nostre libertà per come le abbiamo conosciute qui in Occidente negli ultimi decenni. Tentativo a cui ogni liberale e democratico deve opporsi”.