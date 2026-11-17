La «sfida di Prometeo» rivive oggi. E dal nuovo Olimpo della Silicon Valley, cuore globale dell’alta tecnologia, arriva sino a noi.

Il fuoco rubato agli dei divampa ancora, acceso dai grandi signori dell’intelligenza artificiale e consegnato nelle mani di miliardi di persone sotto forma di algoritmi in grado di riscrivere il presente. Le opportunità e i rischi di questa epocale rivoluzione sono stati al centro dell’evento Innovare, la sfida di Prometeo, organizzato ieri alla Fondazione Feltrinelli di Milano da Il Giornale e da Moneta. Aperta dai saluti del direttore Tommaso Cerno e dall’introduzione del vicedirettore Francesco Maria Del Vigo, l’iniziativa ha dato voce a esperti e studiosi della trasformazione in corso, concordi su un punto: niente sarà più come prima.

«Siamo di fronte a un’innovazione profondamente diversa da quelle delle rivoluzioni industriali. L’Ai ha reso più semplice debuttare sul mercato, abbattendo i costi, e l’impatto organizzativo è stato profondo. Nonostante ciò, gli algoritmi non sono ancora in grado di immaginare il futuro e questo rende il fattore umano insostituibile», ha affermato Alessandro Cadoni, fondatore di Friendz e Atlantix, intervenuto nella prima tavola rotonda, moderata da Hoara Borselli, assieme al copywriter Pasquale Diaferia. Quest’ultimo ha criticato la contrapposizione tra creativi e scienziati, che «devono lavorare insieme. Dopo ingegneri ed esperti di finanza, dovremmo affidare la guida delle aziende ai filosofi, gli unici in grado di unire riflessione e tensione verso il futuro».

Nella successiva intervista di Vittorio Macioce al divulgatore scientifico Emilio Cozzi, il focus si è spostato sulle applicazioni più strategiche dell’Ai. Partendo dal debutto «sociale» nel 1978 di Space Invaders, con il virtuale che incontra la realtà nei bar e nelle sale giochi, il dialogo ha puntato i fari sulla sfida fra Cina e Usa nella corsa allo Spazio: «Il tema cruciale è la presenza di terre rare sulla Luna, risorse che sul nostro pianeta sono concentrate nelle mani del Dragone».

Della necessità di riportare l’uomo al centro, al di là dei grandi interessi in gioco, ha parlato invece Edoardo degli Innocenti, ceo di Humaine e membro della Commissione per l’intelligenza artificiale di Palazzo Chigi, nel panel moderato da Stefano Zurlo: «L’Ai può fare moltissimo e in tempi sempre più rapidi. Ma dobbiamo sempre chiederci quale bisogno concreto vogliamo soddisfare. Il rischio, altrimenti, è produrre strumenti e soluzioni che non generano un reale valore aggiunto», ha detto l’imprenditore. Mentre Guido Saracco, già rettore del Politecnico di Torino, ha avvertito: «Dobbiamo fare in modo che queste tecnologie siano disponibili a tutti per non creare disuguaglianze».

Illuminante e schietto, infine, l’intervento di Angelo Moratti, fondatore e presidente di Angel Capital Management, che nel colloquio con Borselli ha tracciato un bilancio tra potenzialità dell’Ai e sostenibilità economica. Confrontando il dinamismo americano con i freni europei («All’Europa mancano la cultura e l’ecosistema»), l’investitore ha evidenziato i benefici attesi invitando però alla cautela sui conti: «Potrebbe essere l’ultima creazione dell’uomo, ma nei prossimi dieci anni si stima una spesa di un trilione l’anno. Questi soldi non ci sono e si dovrà fare debito: così siamo di fronte a una bolla».