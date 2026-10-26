Monaco, muore a soli 29 anni il nipote della sorella di Ranieri III: “C’è un fermato”. Il dolore di Alberto e Charlène

Una morte improvvisa, un corpo ritrovato in un parco e molti interrogativi ancora senza risposta. Monaco è sotto choc per la scomparsa di Antoine de Massy, morto a soli 29 anni. Il giovane, figlio del barone Christian de Massy e di Cécile Gelabale, apparteneva alla famiglia allargata dei Grimaldi ed era nipote della principessa Antoinette, sorella maggiore di Ranieri III. Il suo corpo è stato scoperto nella serata di domenica 25 ottobre in un’area verde nella zona del Larvotto. Sulla vicenda indaga la polizia del Principato; una persona è stata posta in stato di fermo, ma non è ancora stato chiarito se abbia un ruolo nella morte del ventinovenne.

Il ritrovamento

A far scattare l’allarme sarebbe stata la famiglia, insospettita dall’assenza del giovane e dal fatto che non si fosse presentato a un appuntamento previsto. Dopo la segnalazione alle forze dell’ordine, il corpo è stato rinvenuto in un piccolo parco nei pressi del lungomare del Larvotto, in un’area situata sotto il boulevard omonimo. La Procura generale di Monaco ha aperto un’inchiesta per stabilire le cause del decesso. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti di Antoine e di chiarire che cosa sia accaduto prima del ritrovamento. Secondo quanto riportato da Monaco-Matin, lunedì mattina una persona comparsa in alcune registrazioni video è stata fermata e sottoposta a interrogatorio. Al momento, tuttavia, non è possibile stabilire se sia coinvolta nella morte o se possa semplicemente contribuire a ricostruire la vicenda. Gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Il dolore del principe Alberto II e di Charlène

La notizia ha raggiunto anche il Palazzo, che ha affidato a una dichiarazione ufficiale il cordoglio del principe Alberto II e della principessa Charlène. La coppia ha espresso la propria “tristezza” per la scomparsa del giovane, ricordando il legame che lo univa al tennis, una passione radicata nella storia della famiglia. “Appassionato di tennis, si inseriva in una storia familiare strettamente legata a questo sport nel Principato”, hanno sottolineato i principi. Nel messaggio, Alberto II e Charlène hanno voluto rivolgere un pensiero ai familiari e a tutte le persone vicine ad Antoine: “Si uniscono al dolore della sua famiglia e dei suoi cari e porgono loro le più sincere condoglianze in questa dolorosa circostanza”.

Chi era Antoine de Massy

Antoine era figlio del barone Christian de Massy e di Cécile Gelabale, nonché nipote della principessa Antoinette, sorella maggiore del principe Ranieri III e zia di Alberto II. Un legame familiare che lo rendeva cugino di secondo grado dell’attuale sovrano monegasco. Il ventinovenne aveva coltivato fin da giovanissimo una grande passione per il tennis, seguendo una tradizione profondamente radicata nella famiglia. Per dedicarsi allo sport si era trasferito a Miami, negli Stati Uniti, dove aveva proseguito il proprio percorso tennistico. Il nome dei de Massy è da tempo associato alla vita sportiva del Principato. Elizabeth-Anne de Massy, appartenente alla famiglia, aveva ricoperto per anni incarichi di primo piano nella Federazione monegasca di tennis e al Monte-Carlo Country Club. Dopo la sua morte, avvenuta nel giugno 2020, la guida di queste realtà è passata alla figlia Mélanie-Antoinette de Massy. Mentre la famiglia affronta il lutto, resta aperta la domanda più importante: che cosa è successo ad Antoine? Saranno le indagini a chiarire le circostanze della sua morte.