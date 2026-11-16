Muore una fan. Elisa in lacrime annulla lo show

Era un appuntamento atteso da mesi, il raduno-concerto che Elisa «offre» ogni anno agli iscritti del «Fun Club» e che era in programma all’Estragon, un famoso club di Bologna. E Monica era così felice che si era presentata molto prima per poter essere nelle prime file proprio sotto il palco ad applaudire la sua cantante preferita. Invece, un’oretta prima del concerto, ha avuto un malore, è stata soccorsa immediatamente dal personale del servizio Croce Italia presente sul posto, trasportata all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, ma niente da fare. È stato tentato un intervento di rianimazione prima sul mezzo di soccorso e poi anche in ospedale ma è stato registrato quasi subito il decesso della 55enne Monica di Bologna, che aveva sofferto di problemi di salute in passato ed era arrivata all’Estragon con il marito e un’amica.

Uno scenario tragicamente imprevedibile e lontano anni luce da quanto normalmente ci si aspetta in un momento di festa con il ritrovo di una popstar con il suo pubblico.

E difatti Elisa l’ha vissuto con l’intensità addolorata che può avere una persona sensibile come lei. Giusto il tempo di capire che cosa era accaduto e poi la decisione di annullare tutto. Infine è salita sul palco in lacrime: «Ciao ragazzi - ha detto, molto provata Elisa - mi dispiace tanto, purtroppo è successa una cosa molto triste. Monica era qui per vedere il concerto come tutti voi. È successo che ci ha lasciato in ospedale... Noi stavamo per salire sul palco... Sapevamo che era andata via da qui in condizioni molto gravi, ha avuto un arresto cardiaco molto grave. È deceduta in ospedale. Non ci sono parole - ha proseguito -. Eravamo qui per festeggiare, per stare tutti insieme per celebrare la vita, le connessioni, l’amicizia, tutte le cose belle e anche quelle brutte ma in maniera sempre costruttiva. Questo ci ricorda solo di quanto tutto sia prezioso».

Anche il titolare dell’Estragon, Manuele Roveri, è intervenuto per spiegare che «ci sono le intenzioni di riprogrammare o di fare qualcosa in accordo con la produzione o la famigia della persona scomparsa, ma adesso la tragedia è molto vicina e siamo tutti molto provati».