Nel liceo romano occupato arriva il “corso barricate” in vista della manifestazione del 20 novembre

Le occupazioni nelle scuole continuano e, anzi, si rinnovano. Dopo quelle di ottobre ecco quelle di novembre, che probabilmente dureranno fino al prossimo dicembre tra una manifestazione e un’altra. Il 20 novembre, infatti, è stata già convocata una nuova manifestazione studentesca che si preannuncia particolarmente partecipata, almeno stando al battage mediatico di queste settimane. Viene definita come una manifestazione internazionale, alla quale la Cgil ha già dato il proprio appoggio insieme ad altri sindacati, che si terrà come sempre di venerdì.

Ma nel frattempo le scuole sono occupate e gli insegnamenti auto-organizzati, tra iniziative più o meno lodevoli, più o meno utili per la formazione dei giovanissimi liceali, però, in uno dei più prestigiosi licei romani viene pubblicizzato un “corso barricate”. Era in programma oggi, nel primo giorno di occupazione, e non viene specificato quale sarà il tema dell’insegnamento, anche se le ipotesi non sono poi tante. Le barricate sono una delle strategie che nelle manifestazioni si vedono con maggiore frequenza, così come nelle occupazioni e, effettivamente, non è da tutti saperle fare. In corteo vengono utilizzate per tenere a distanza le forze dell’ordine, vengono realizzate con cassonetti e arredi pubblici oppure con biciclette in sharing che vengono trovate lungo il percorso.

Spesso vengono perfino incendiati così da rallentare ulteriormente l’avanzata delle forze dell’ordine e per coprirsi la fuga. Se ne sono avuti esempi anche nelle recenti manifestazioni di Roma o di Torino, con evidenti danni al bene pubblico. Nelle scuole occupate, invece, le barricate vengono posizionate a ridosso delle porte d’ingresso per evitare che chi si trova all’esterno possa agevolmente entrare, sia che si tratti di professori, sia che si tratti di altri studenti o personale scolastico. In entrambi i casi, le barricate sono strumenti di illegalità che fungono da ostacolo al perseguimento della legalità e, vista la vicinanza temporale con una grande manifestazione come quella del 20, appare quanto meno sospetto questo seminario sulle barricate all’interno di un liceo pubblico romano.