“Nell’arsenale russo sabotaggi e azioni ostili”

Il mondo democratico è in una transizione profonda, in cui i confini tra sicurezza interna e teatri di guerra tradizionali sono collassati: guerra cognitiva, hacker russi e minacce ibride insidiano direttamente Europa e Israele. A fare il punto su questa inedita stagione di conflittualità è Boaz Bismuth, figura di spicco del Likud, alla guida della Commissione per l’Intelligence su Mossad e Shin Bet, e membro della Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset, il quale sottolinea come «le autorità italiane abbiano ragione a denunciare le pressioni occulte. E sul caso Tajani e le piazze di Milano dico: la magistratura non sottovaluti il pericolo chiaro e presente». In un colloquio a tutto campo dalle tensioni cibernetiche agli equilibri mediorientali, Bismuth descrive le sfide che stringono d’assedio l’Occidente.

«Quella che stiamo vivendo è una nuova forma di conflitto: la guerra cognitiva», esordisce Bismuth analizzando le vulnerabilità europee. «È asimmetrica, a basso costo e complessa da sventare per i servizi di sicurezza. Si tratta di una campagna di logoramento del più ampio arsenale ibrido russo, fatto di sabotaggi, disturbo Gps e disinformazione. Ma le aziende israeliane sono all’avanguardia nella cybersecurity, nell’IA per l’allerta precoce e nella protezione di infrastrutture critiche. La condivisione di intelligence e le esercitazioni congiunte tra Israele, Italia ed Unione Europea sono ormai una necessità vitale».

Il focus si sposta sulla bufera per i dati del Ministro degli Esteri Antonio Tajani pubblicati sul dark web, azione attribuita ad hacker filo-russi che ha esposto il capo della Farnesina e la sua famiglia a gravi intimidazioni. «Voi lo chiamate diffusione illecita di dati personali, io lo definisco un atto oltre ogni limite», sottolinea Bismuth. «I familiari di chi serve lo Stato devono avere protezione militare.

Tajani ha dimostrato coraggio. Certo, questi gruppi agiscono spesso in simbiosi ideologica o tollerati dal Cremlino, rendendo difficile attribuire una responsabilità diretta dello Stato. Ma la risposta dev’essere ferma: deterrenza, smantellamento delle infrastrutture digitali tramite Europol e cooperazione Nato».

Passando alle proteste in Italia — come il «Movimento 17 Ottobre» legato a Youssef Siher e ai disordini di Milano —, Bismuth solleva interrogativi sul confine tra libertà e istigazione alla violenza.

«Quando l’incitamento diventa reato?

Le autorità dovrebbero intervenire sul nascere. Capisco la frustrazione di Giorgia Meloni e Matteo Salvini di fronte a decisioni giudiziarie distanti dalla realtà. La magistratura deve comprendere che certe frange vogliono distruggere i nostri valori. Quando la magistratura liquida come populismo un pericolo chiaro e presente, smarrisce il senso dell’equilibrio tra i poteri».

Allargando lo sguardo allo scenario globale, Bismuth traccia una linea tra sicurezza europea e israeliana. «L’Occidente discute del prezzo del carburante, noi ci battiamo per la vita. La guerra al regime iraniano e ai suoi proxy è una necessità esistenziale. L’asse Russia-Iran dimostra che questa è anche la guerra dell’Europa. Israele offre tecnologie collaudate — dai sistemi anti-drone alla guerra elettronica — per contrastare l’hardware russo-iraniano. E sulla stabilità interna: Israele ha bisogno di un Primo Ministro esperto come Netanyahu.

Non datelo per spacciato».