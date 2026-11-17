Con la riapertura del lunedì tornano anche le mail di allarme bomba alle scuole inviate dal sedicente Mikhail Andropov, che ieri si firmava con le iniziali, M.A.

Inviate ancora da un account compromesso a centinaia di scuole, anche se in numero inferiore rispetto a quelle colpite l’11 e il 12 novembre. Ma questa volta, dirigenti e personale seguono quanto stabilito dalla circolare del ministero dell’Interno: niente evacuazione se la minaccia arriva da un messaggio «manifestamente seriale». E le caratteristiche sono le medesime dei precedenti episodi: lo stesso testo inviato con la tecnica del mailbombing. «Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato. Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti». E ancora: «In precedenza abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio». Il nuovo messaggio rispecchia i criteri trasmessi dal Viminale a prefetti e questori. La minaccia ha «carattere manifestamente seriale, costituita da messaggi identici o analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari». E ieri è stata subito considerata inattendibile, evitando evacuazioni in larga scala. Solo in alcuni complessi gli studenti sono stati fatti uscire anticipatamente.

Le indagini sono in corso ma la prudenza nell’identificazione degli esecutori resta massima. Non si vogliono lanciare attribuzioni, soprattutto alla Russia, senza evidenze solide. E non si esclude nessuna pista, nemmeno quella della emulazione: «Il protocollo ha funzionato. Gli allarmi sono arrivati e le indagini proseguono. Andremo a cercare i riscontri in giro per il mondo, questo è un fenomeno che non parte dall’Italia. C’è bisogno di pazienza per poter arrivare a un quadro generale e individuare i responsabili. La pista russa non è confermata, non ci sono piste più significative di altre. Noi guardiamo ai dati in maniera neutra: o si trovano riscontri oggettivi o stiamo in silenzio» ha commentato il capo della postale Ivano Gabrielli. I casi degli allarmi bomba alle scuole e agli aeroporti non sono classificati come attacchi cyber, ma come episodi di destabilizzazione volti a creare panico. «Conto che l’intelligence e la polizia postale risalgano agli imbecilli che rovinano le giornate di insegnanti, studenti e famiglie - ha detto il vicepremier Salvini - Ormai questo cosiddetto Mikhail Andropov del Misoginistan, non penso che terrorizzi più nessuno».