Prima vengono le cuffie. Se ne tiene una sola, quella dal lato opposto al vialetto. Poi viene il giro: mai lo stesso, mai alla stessa ora. Il telefono sta in mano e non nella fascia. La posizione è condivisa con la sorella, l’amica o il fidanzato. Alla Montagnetta, all’Idroscalo e lungo la Martesana le runner milanesi la chiamano prudenza. Gli anglosassoni l’hanno chiamata «safety tax»: la tassa che una donna paga in tempo, fatica e libertà per fare la cosa più semplice del mondo, cioè allacciarsi le scarpe e uscire.

Adesso la tassa ha un numero. Il 68% delle runner ha subito almeno una molestia mentre correva all’aperto. Tra le 18-24enni la quota sale all’86%: praticamente tutte. Nella stessa fascia d’età, quasi una su tre è stata aggredita fisicamente. Circa due su tre hanno paura. Lo dice la ricerca Nielsen per ChangeTheGame, condotta su oltre 5mila donne tra i 18 e i 50 anni. Sarà presentata domani all’Allianz MiCo, nel villaggio della Milano Half Marathon, con Fiona May come ospite. Fra le intervistate, 732 sono ex runner: hanno smesso, o corrono meno di una volta al mese.

Il catalogo milanese ogni stagione aggiunge una pagina. Ottobre 2014, alzaia del Naviglio Grande. Una 40enne si ferma a bere a una fontanella. La circondano in tre o quattro e lei finisce svenuta, col viso insanguinato, tra le braccia di due runner. Autunno 2015, Parco Lambro. Un medico di 44 anni, sposato e incensurato, si apposta all’alba e al tramonto con il casco in testa. In sei settimane mette a segno nove agguati, tutti contro donne che facevano jogging. 4 luglio 2026, Parco delle Cave, poco dopo le sette di sera. Una 39enne corre con la musica nelle orecchie. Un uomo le si avvicina come per chiedere un’informazione, la butta a terra e le tappa la bocca. Lei gli morde un dito e si salva da sola. Le telecamere lo inchiodano venti giorni dopo. Quattro giorni più tardi, a Opera, sulla ciclopedonale di via Marcora, una 45enne in tenuta da corsa viene trovata sotto choc: «Mi ha aggredita un uomo». Finisce alla Mangiagalli, e le indagini sono ancora in corso. La costante è questa: a salvarle, quasi sempre, è un altro runner. Oppure i denti. Mai un lampione. Senza dimenticare che il catcalling, in Italia, non è reato. Fischi e apprezzamenti finiscono nel calderone dell’articolo 660, molestia o disturbo alle persone. Solo se si ripetono possono diventare stalking. E intanto le donne cambiano strada, orario, abbigliamento. Cioè pagano.

La risposta è una app e si chiama ChangeToRun: un «cerchio della fiducia» di contatti segue la corsa via Gps. Se qualcosa non torna parte l’allarme e si possono chiamare le forze dell’ordine. Le segnalazioni diventano una mappa del rischio da girare ai Comuni. Ivana Di Martino, ultrarunner, aggredita a Milano nel 2014, ne è testimonial.

Un’ottima idea. Ma anche una resa. Per correre tranquille, a una donna servono un’app, tre persone che la guardano e un Comune che legga le segnalazioni. A un uomo basta un paio di scarpe.