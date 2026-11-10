Pechino lo celebra e l’ex ministro comunista Diliberto si inchina. “Con Xi Jinping la Cina ha fatto molti passi avanti sullo stato di diritto”

Un francobollo per i settant’anni e una serie di elogi alla Cina di Xi Jinping. Oliviero Diliberto, ex ministro della Giustizia ed ex segretario del Partito dei comunisti italiani, festeggia il riconoscimento ricevuto da Pechino per il suo impegno accademico. E nell’intervista al Corriere della Sera, tra il racconto della sorpresa e le considerazioni sul modello cinese, arriva anche una dichiarazione destinata a far discutere: “Con Xi Jinping la Cina ha fatto molti passi avanti sullo stato di diritto”.

Lasciata la politica attiva, Diliberto si è dedicato alla collaborazione universitaria tra Italia e Cina. Docente di Diritto romano alla Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan, ha coordinato gli studiosi impegnati nella traduzione del Corpus Iuris civilis. Un lavoro che ha contribuito alle fondamenta del nuovo Codice civile cinese del 2021. Il rapporto con l’ateneo è cominciato nel 2016 e prosegue tuttora.

Il francobollo arriva dopo la Medaglia dell’Amicizia ricevuta due anni fa. “Un regalo inaspettato e del tutto immeritato”, lo definisce l’ex ministro, che attribuisce il merito alla cooperazione accademica: “Gestiamo 8 corsi di laurea per studenti cinesi e 1000 di loro studiano a Roma”. Sul francobollo, però, il suo volto non compare. A spiegarne il motivo è lo stesso Diliberto: “In Cina per legge sui francobolli si può ritrarre solo Mao Tse-tung, tanto è vero che non è mai stato effigiato neanche l’attuale presidente”. Al suo posto, i riferimenti alla data di nascita e alla medaglia.

Ma è quando il discorso si sposta dall’università al sistema cinese che l’entusiasmo dell’ex leader comunista emerge senza filtri. “In Cina viene premiato il merito”, sostiene, citando i concorsi per accedere agli atenei. Poi aggiunge: “La collettività vince sull’individualità”. Alla domanda se il Paese sia ancora comunista, la risposta è “Socialista con caratteristiche cinesi”, perché non avrebbe ripetuto gli errori sovietici di affidare tutto allo Stato.

E le libertà? Diliberto richiama i 2.500 anni di storia del nostro sistema democratico e osserva che “Ogni paese e popolo ha un suo percorso”. Quindi promuove i progressi sullo stato di diritto sotto Xi. Il giudizio sul presente, insomma, è già positivo. Per le libertà, invece, sembra esserci ancora tempo.