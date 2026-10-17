Per i bimbi del bosco un fine settimana con i propri genitori

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a Palmoli per incontrare Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori di quella che è nota come la 'famiglia nel bosco', 27 aprile 2026. ANSA/ANTONELLA SALVATORE

Trentasei ore insieme, compresa una notte sotto lo stesso tetto. I tre bambini del bosco torneranno domattina a Palmoli per trascorrere con i genitori il fine settimana nella casa concessa dal Comune accanto al campo sportivo. Resteranno fino al pomeriggio di domenica, poi dovranno rientrare nella struttura protetta di Vasto dove sono stati collocati il 20 novembre scorso dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Un soggiorno temporaneo, dunque, mentre resta aperto il percorso verso il ricongiungimento definitivo.

Ad annunciare la decisione comunicata dai servizi sociali è stato l’avvocato Simone Pillon. «La strada per il pieno ricongiungimento è ormai alle battute finali», ha commentato. I bambini

potranno stare con Catherine Birmingham e Nathan Trevallion senza la presenza di persone esterne alla famiglia. Un passaggio che consentirà ai genitori, ai quali quasi un anno fa è stata sospesa la responsabilità genitoriale, di condividere con i figli anche la notte. «Mamma Catherine e papà Nathan sono molto felici. Colgo l’occasione per chiedere alla stampa di voler rispettare questo momento così prezioso, lasciando adeguata privacy alla famiglia», ha aggiunto Pillon. L’appuntamento è nella sistemazione messa a disposizione dall’amministrazione comunale.

Soddisfazione anche da Pro Vita & Famiglia, che in questi mesi ha sostenuto la coppia. Il portavoce Jacopo Coghe ha ricordato la petizione per il ritorno

dei bambini con i genitori, sottoscritta da quasi 90mila persone, la campagna informativa e gli incontri con Catherine e Nathan. L’associazione ha fornito alla famiglia un aiuto economico per affrontare il periodo di separazione. «Ci auguriamo che, come sembra, la strada verso il pieno e definitivo ricongiungimento sia ormai alle battute finali», ha dichiarato Coghe. È l’auspicio dei sostenitori della coppia, mentre la comunicazione dei servizi sociali riguarda per ora il soggiorno di questo fine settimana.