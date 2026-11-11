“Perché adesso è necessaria una svolta radicale sui taxi”

Le regole contro l’abusivismo ci sono, ma restano inapplicate. Da Milano parte la mobilitazione dei taxi: il 12 novembre il tavolo al Ministero, il 15 dicembre lo sciopero nazionale. Dal posto di guida la città si capisce meglio che da molti uffici. Si vede l’infermiera che stacca alle tre di notte, quando l’ultima metropolitana è passata da un pezzo. Si vede l’anziano che non può mancare la visita in ospedale, il viaggiatore sceso da un treno in ritardo. Il taxi arriva dove il trasporto pubblico non c’è o non basta: non ne è il concorrente, ne è il naturale complemento. Dietro ogni licenza c’è una persona per bene, un piccolo imprenditore che rispetta turni, tariffe fissate dai Comuni e obblighi di servizio pubblico. Eppure da sette anni la categoria aspetta che lo Stato applichi le regole che lo Stato stesso ha scritto. Il registro elettronico nazionale, il RENT, e il foglio di servizio elettronico, pensati per sapere chi lavora e con quale autorizzazione, sono ancora lontani dalla piena operatività. Chi rispetta le regole li invoca, chi le aggira non ha alcuna fretta. Intanto il caro carburante erode, mese dopo mese, i bilanci di migliaia di famiglie. È tempo che il dibattito pubblico smetta di inseguire i detrattori di professione, quelli che da anni dipingono i tassisti come una casta da abbattere. Basterebbe chiedersi a chi giovi davvero un servizio pubblico più debole. Quasi mai al cittadino, quasi sempre a interessi che con il bene comune hanno poco a che fare. Per questo l’11 novembre Milano apre la mobilitazione nazionale, con il corteo di taxi dalla Stazione Centrale alla Prefettura. Seguiranno Napoli il 17 e Firenze il 25, fino allo sciopero nazionale del 15 dicembre a Roma. Il 12 novembre le associazioni di categoria siederanno al tavolo convocato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. Chi scrive sarà tra loro. Ci si arriva con spirito costruttivo, ma senza ingenuità: di tavoli se ne sono visti tanti, di fatti pochi. Servono date certe e impegni scritti. Altrimenti a dicembre il Paese misurerà il valore di un servizio pubblico nel modo più scomodo: vedendolo fermo. Dopo sette anni, la pazienza è arrivata a fine corsa.