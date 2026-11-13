Premio “Athena d’Oro-Omaggio alla Sapienza” a Rita Cavallaro

Nell’ambito del prestigioso Premio Internazionale “Athena d’Oro 2026 – Omaggio alla Sapienza”, promosso dalla Fondazione Area Cultura ETS presieduta dalla Dott.ssa Angelica Loredana Anton e volto a celebrare il valore della conoscenza, del talento, della cultura e dell’impegno civile, ispirato alla figura mitologica di Athena e arricchito dai saluti istituzionali dell’On. Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura della Regione Lazio, e dalla musica del violinista Maestro Gaspare Maniscalco, è stata premiata la giornalista de Il Giornale, nonché scrittrice, Rita Cavallaro.

“L’eccellenza nel giornalismo d’inchiesta e il costante impegno nella ricerca della verità, attraverso un’informazione rigorosa, coraggiosa e indipendente: con la sua ultima opera, “Il caso Garlasco, verità sotto processo”, offre una approfondita ricostruzione di una delle vicende giudiziarie più controverse d’Italia, stimolando la riflessione sul rapporto tra giustizia, verità processuale e opinione pubblica. Un prezioso contributo alla cultura dell’informazione e alla libertà di pensiero”, è la motivazione per la quale è stato conferito il riconoscimento alla giornalista, una delle voci più riconoscibili e autorevoli nel caso giudiziario più seguito d’Italia.

“Sono contenta che sia premiato il mio ultimo libro. Questo libro ha la prefazione di Tommaso Cerno, il mio direttore, ed è edito da Baldini e Castoldi. È stato voluto fortemente dalla dottoressa Elisabetta Sgarbi, che ringrazio perché è stata lei a chiedere di rimettere ordine in un caso che da oltre un anno e mezzo divide l’opinione pubblica, ma ha creato quello che è un fronte compatto, che ha un un obiettivo e una vista nuova sulla giustizia, su come deve funzionare la giustizia in Italia. Quindi grazie di tutto. Grazie come sempre a te Angelica”, sono state le parole di Rita Cavallaro nel ringraziare per il premio. “Con il Premio Internazionale Athena d’Oro desideriamo celebrare persone che, attraverso il sapere, il talento e l’impegno quotidiano, contribuiscono a costruire una società migliore. La vera eccellenza non è soltanto raggiungere grandi traguardi, ma saper trasformare le proprie capacità in un valore per gli altri. È questo lo spirito che anima la nostra Fondazione e che desideriamo condividere con tutti i protagonisti di questa giornata”, ha dichiarato la dott.ssa Angelica Loredana Anton presentando il premio.