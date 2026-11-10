“Preparate un kit di sopravvivenza per 72 ore”: l’Ue avverte i cittadini. Ecco cosa bisogna avere in casa

Con una situazione internazionale sempre più tesa e instabile, sale la tensione anche in Europa. Così, dopo Gran Bretagna e Francia, anche la stessa Ue ha deciso di fornire delle raccomandazioni ai propri cittadini, invitandoli alla prudenza. Occorre essere preparati e capaci di sapersi autogestire per almeno tre giorni in caso di emergenza e privazione dei servizi essenziali.

Lo scorso 3 novembre, presso il nono “Forum europeo della protezione civile”, l’Unione Europea ha presentato alcune raccomandazioni per i cittadini. Fra queste, la prima cosa da fare è preparare un kit di sopravvivenza che possa permetterci di superare le prime 72 ore dopo lo scoppio di un’emergenza.

A presentare queste linee guida è stato il commissario Hadja Lahbib, promotrice del documento. Secondo Lahbib è importante rendere le persone consapevoli dei rischi, senza tuttavia spaventare. Avere un kit di emergenza dovrebbe essere visto come il classico cassetto dei medicinali in casa. Una volta che lo abbiamo pronto, potremo anche non utilizzarlo mai. Però resterà sempre al suo posto, disponibile all’uso.

L’Unione Europea sta puntando molto su questo aspetto. Guerre, attacchi hacker, problemi di ordine pubblico, pandemie, sono tutte variabili che spingono verso la necessità di fare prevenzione e non lasciarsi trovare impreparati. Ecco perché a partire dal 23 ottobre 2027 sarà istituita la Giornata europea della preparazione.

Ma cosa dovrebbe trovarsi all’interno di questo kit?

Cibo a lunga conservazione. Meglio ancora se si tratta di alimenti che richiedono poca cottura, o possono essere consumati crudi;

Acqua, sia da bere che da usare per garantirsi un minimo di igiene;

Farmaci vari, a seconda dei propri bisogni, e prodotti per l’igiene personale e della casa;

Denaro in contanti;

Occorrente per gli animali domestici, se presenti;

Torce elettriche, power bank e batterie di riserva;

Un vecchio telefono cellulare.

Il tutto dovrebbe essere inserito all’interno di uno zaino facilmente trasportabile.

La direttiva è già arrivata sul tavolo della politica italiana: nello specifico, il testo è stato trasmesso alla commissione Affari costituzionali della Camera.

L’Italia, dunque, deve cominciare a prepararsi? In altri Paesi i cittadini hanno già iniziato, come nel Regno Unito, ad esempio, dove è stata lanciata la campagna “Be ready”, o nei Paesi Bassi, con “Denk vooruit”, o, ancora, gli Stati Uniti d’America, con il piano “Fortress America”.