Pure la musica classica diventa woke: al Conservatorio arrivano la teoria queer e la decolonialità

Ora anche la musica colta finisce sotto la lente degli studi di genere. Al Conservatorio Nino Rota di Monopoli va in scena oggi il secondo appuntamento del ciclo “Musica, genere e potere”, definito dagli stessi organizzatori un percorso “tra femminismi e decolonialità”.

Il titolo della lezione-concerto non lascia molto spazio all’immaginazione: “Nuova musicologia, genere e teoria queer nella musica colta occidentale”. Relatrice e pianista è Francesca Maria Villani, ricercatrice e dottoranda in Gender Studies all’Università Aldo Moro di Bari. In programma musiche di Alex Temple, Undine Smith Moore, Elisabeth von Herzogenberg e Gertrude “Ma” Rainey.

L’obiettivo dichiarato del ciclo è riflettere sulle intersezioni tra produzione musicale, “costruzioni di genere” e dinamiche di potere attraverso una prospettiva femminista e decoloniale. Il percorso era partito già a maggio con un primo seminario dedicato anche al dialogo con la critical race theory, alla teoria queer e all’uso della musica come strumento di denuncia della “violenza sistemica”. Gli incontri, spiegava il Conservatorio, partono perfino dall’acquisizione di un “vocabolario condiviso” degli studi di genere. Villani, dal canto suo, porta avanti un progetto di ricerca dal titolo “Verso una politica decoloniale dell’ascolto”, dedicato ai meccanismi di esclusione nel linguaggio musicale e alle pratiche di resistenza delle compositrici afro-diasporiche.

Insomma, non basta più ascoltare una composizione, studiarne armonia, tecnica e contesto storico. Ora bisogna interrogarsi anche sui rapporti di potere, sul genere, sulla razza e sulla decolonialità che si nasconderebbero tra una nota e l’altra. La deriva woke, evidentemente, ha trovato anche la propria colonna sonora.