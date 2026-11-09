L’hacker “etico”: “Non è ancora iniziata, aspettiamoci di tutto”

C’è un esercito di «buoni» che difendono la Rete senza fare proclami. Raoul Chiesa è il capostipite degli hacker etici, vive in Sardegna da un po’, nel 1986 a 13 anni per divertirsi hackerava Bankitalia «senza intascare una lira perché i miei mi hanno insegnato l’onestà», a lui dobbiamo la nascita della Polizia postale e della normativa, a lui chiediamo ciò che si chiedono tutti: chi c’è dietro questi attacchi hacker, cosa dovremmo fare per evitare di finirne vittima, cosa stanno facendo i governi e cosa aspettarci da questa escalation. «Il cybercrime è il quarto crimine transazionale dopo il traffico di droga, armi e uomini - ci dice al telefono, contattato via sms - me ne occupo da 35 anni ma nonostante tutto è estremamente sottovalutato. Attorno ai cybercrime girano miliardi», ricorda quando parla del ransomware e del riscatto chiesto a Regione Lazio quando esfiltrarono i dati dei pazienti, «c’è ancora un’inchiesta in corso della Corte dei Conti, perché non è che fai uscire due milioni dal bilancio così». «Se la app è gratis il valore siamo noi, i nostri dati, basta scaricare qualsiasi app o inquadrare Qr code», è il consiglio che dà sempre, ovunque venga invitato.

Quando parliamo degli attacchi ai supermarket ci invita a guardare alla marca del produttore del frigo («Molte aziende che si occupano di automazione industriale non hanno ancora ben capito cosa sia la cybersecurity»), «al 90% dietro la guerra ibrida come la definisce il ministro della Difesa Guido Crosetto ci sono i russi, protetti dal Cremlino e dai servizi segreti di Mosca, poi ci sono iraniani, cinesi o nordcoreani» anche se è difficile attribuire certi attacchi «a meno che non si rivendichino».

D’altronde «non c’è più il ragazzino con la felpa di War Games che attacca di notte, oggi chiunque con Google e l’Ai è un grado di chiedere un pizzo digitale o di scatenare il panico con questi attacchi senza riscatto». «Ma la vera guerra ibrida non è ancora iniziata, dovremmo aspettarci di tutto», è il ragionamento di Chiesa, un po’ deluso perché nemo propheta in patria: «Ho tanti amici nelle nostre forze dell’ordine ma mi trovo molto meglio con quelle estere», secondo lui «bisognerebbe fare come in Qatar, dove c’è chi scansiona regolarmente internet e tutti gli indirizzi IP del Paese», con conseguenze serie per chi aggiorna i server», la nostra Agenzia contro il cyberterrorismo «è molto ministeriale ma poco operativa». La soluzione? «Ingaggiare un centinaio di hacker etici», che però per la legge italiana sono dei criminali, come lo era Chiesa 40 anni fa.