“Rubavano identità e carte di credito”: così sono finiti nei guai i baby hacker di 15 anni

La procura dei minori di Bari ha indagato due soggetti, oggi maggiorenni ma all’epoca dei fatti contestati 15enni, nell’ambito di una inchiesta della polizia postale perché avrebbero rubato l’identità digitale di diverse persone, i loro dati sensibili, i pin delle carte di credito, username e password. La notizia è pubblicata dall’edizione barese di Repubblica secondo cui, nei giorni scorsi la procura ha notificato loro un avviso di conclusione delle indagini.

Ma non c’è solo questo nel fascicolo che li riguarda, perché secondo la procura di Bari, i due avrebbero anche diffuso video su come utilizzare il profilo di un esponente delle forze dell’ordine per accedere nel portale “notizie di reato” del ministero della Giustizia. Anche per questo motivo le accuse nei loro confronti sono di accesso abusivo a sistema informatico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso, diffusione di strumenti per danneggiare sistemi informatici, intercettazione illecita di comunicazioni telematiche, sostituzione di persona, frode informatica e ricettazione. Ovviamente, essendo i due minorenni all’epoca dei fatti, sono stati affidati alla giustizia minorile.

Nei dispositivi elettronici che sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine, sono stati trovati programmi utili a reperire informazioni riservate digitali, account Facebook, numeri di telefono, indirizzi mail, numeri di carte di credito e codici di sicurezza relativi. Oltre ad usare i sistemi, secondo l’accusa, i due insegnavano agli altri a farlo distribuendo consigli e video tutorial. Tra i materiali recuperati attraverso i loro dispositivi, c’erano anche manuali su come clonare carte di credito e come accreditarsi su un portale del ministero della giustizia, utilizzando il nome di un carabiniere realmente esistente. Fra i tutorial c’erano anche quelli per preparare ordigni esplosivi artigianali estremamente dettagliati. Non è la prima volta che nelle maglie della giustizia ci finiscono minorenni accusati di aver violato i sistemi informatici, ma stavolta a loro carico c’è anche l’accusa di ricettazione, che aggrava la loro posizione davanti alla giustizia. Il tema degli attacchi informatici è quanto mai attuale: l’Italia, così come altri Paesi europei, sta combattendo una guerra ibrida, contro la quale ha gli strumenti idonei per limitare i danni e impedire che agenti esterni possano influire sul nostro Paese.