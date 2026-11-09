Russi, pro Pal e cellule silenti: la guerra del tutti contro tutti

I russi minacciano chi sostiene l’Ucraina, i pro Pal chi appoggia Israele. Il conflitto ibrido che corre sottopelle dell’Europa in realtà è un tutti-contro-tutti che converte in microchip le tensioni geopolitiche (e rischia l’escalation reale).

I registi di tutto questo, almeno operativamente, sono i gruppi di hacker russi, gli stessi che hanno offerto consulenza agli antagonisti francesi e italiani. Ma come operano? Hanno i loro uomini piazzati all’interno delle piattaforme digitali, chissà da quanto tempo. Le nuove spie non hanno bisogno di documenti falsi per infilarsi nelle nostre dinamiche, basta uno username credibile o un bug informatico da usare per bucare i filtri di protezione. Gli esperti di cybersecuritiy ci spiegano che sono l’equivalente di cellule silenti. Nessuno le vede, loro non si fanno notare in alcun modo ma osservano. E sono pronte a colpire quando scatta il segnale simultaneo per bloccare il funzionamento di impianti, radar, industrie.

La rete di cybercriminali sarebbe articolata su un livello centrale di comando e controllo in Russia, con server intermedi con cui rendere il segnale anonimo per disperdere le tracce attraverso migliaia di computer messi a disposizione di hacker NoName. E punterebbe a effetti «informatici» e reali.

Oltre alle minacce ai voli e al blocco dei frigoriferi, potrebbe essere legato alla rete hacker anche l’attentatore di Cracovia, che ha ucciso sei persone per strada dopo aver sterminato la sua famiglia. Saranno le indagini a dirlo ma una delle ipotesi investigative è che il fanatico polacco di estrema destra abbia ricevuto l’input dalla rete di hacker. O che comunque sia finito nella community in cui i gruppi russi elencano obbiettivi strategici da colpire informaticamente e incitano ad azioni anti Occidente.

I cyber criminali nel tempo hanno anche lanciato una piattaforma per gli attacchi informatici collettivi elargendo ricompense in criptovalute e lì reclutano adepti e «mercenari». La Procura di Roma nel 2025 ha condotto indagini sulle loro attività, sfociate nell’operazione internazionale Eastwood, in collaborazione con altri Stati Europei. Furono emessi 5 mandati di arresto internazionali nei confronti di cittadini russi, due dei quali ritenuti vertici dell’organizzazione, mentre oltre 600 server furono disattivati o sequestrati. Ma la rete anti Occidentale non è stata smantellata.

Se la pista russa è quella su cui si stanno concentrando le indagini degli 007 europei, non è da trascurare nemmeno l’azione che arriva da altri Paesi. Dicevamo, nella guerra ibrida ognuno porta la propria battaglia. Sotto la lente c’è anche l’attività su dark web riconducibile all’area islamista. È il caso del collettivo pro Pal Cyber Squad 313 (legato al 313 Team, noto anche come Islamic Cyber Resistance in Iraq): il gruppo di attivisti punta a colpire infrastrutture governative, finanziarie, tecnologiche o aziendali con attacchi in DDos a livello internazionale. Al momento, l’Italia e l’Europa non rientrano nell’elenco degli obbiettivi. L’azione di disturbo è più concentrata contro l’Azerbaigian. Ma non si esclude che, nel caos generale di un attacco informatico, più matrici possano confluire in un’unica ondata.