San Raffaele: il diabete si combatte con la sazietà

La ricerca su diabete e obesità esplora nuove strade oltre i farmaci GLP-1. All’IRCCS San Raffaele di Roma è previsto a gennaio l’avvio di uno studio clinico su eloralintide, molecola sperimentale che agisce sui recettori dell’amilina, ormone coinvolto nella regolazione dell’appetito e della sazietà. Coinvolgerà adulti diabetici in sovrappeso o con obesità, ad alto rischio cardiovascolare, con precedenti eventi cardiovascolari oppure aterosclerosi coronarica o carotidea.

L’obiettivo è ampliare le possibilità di cura intervenendo sulla glicemia, sul peso e sui fattori che favoriscono le complicanze. «Oggi l’obiettivo principale della cura è prevenire il danno d’organo», spiega Massimiliano Caprio, ordinario di Endocrinologia dell’Università San Raffaele Roma e responsabile del Laboratorio di Endocrinologia Cardiovascolare dell’IRCCS. La valutazione comprende quindi anche pressione, funzionalità renale, rischio cardiovascolare e salute del fegato. Il controllo del peso assume così un ruolo centrale nella gestione della cura.

Resta decisiva la diagnosi precoce: il diabete di tipo 2 può progredire per anni senza sintomi. «Aspettare di stare male può significare arrivare tardi», avverte Caprio. In Italia il diabete interessa il 6,4 per cento della popolazione, contro il 2,9 per cento del 1980. Familiarità, peso eccessivo, sedentarietà, ipertensione

e alterazioni dei lipidi richiedono attenzione e controlli periodici della glicemia.

Sul fronte delle cure, le formulazioni orali degli agonisti GLP-1 potrebbero agevolare l’accesso per chi ha difficoltà con le iniezioni. Per il tipo 1, lo screening pediatrico può individuare il processo autoimmune prima delle alterazioni glicemiche e dei sintomi, aprendo a strategie per ritardare l’esordio e ridurre il rischio di una diagnosi in condizioni acute.