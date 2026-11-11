Scarpe e microchip: l’esordio in Europa del robot podista

Sessantasette chili non sono pochi per un maratoneta. Anzi, a ben vedere, forse sono troppi per pensare di potersela giocare con i campioni africani che ormai i 42km e 195 metri di un maratona li «liquidano» in meno di due ore.

Ma quella di «Flash», il runner umanoide di Honor che tra due domeniche sarà al via della Powerade Milano Half marathon di Milano, è tutta un’altra storia. Correrà veloce, velocissimo, perchè è stato progettato con un design aerodinamico e ha un sistema di raffreddamento a liquido derivato dagli smartphone di fascia alta che gli permette di raggiungere fino ai 47 chilometri orari. Nell’aprile scorso, durante la Beijing E-Town Half-Marathon, la mezza maratona robotica di Pechino che ha visto in gara 21 umanoidi come lui ha completato i 21 km in soli 50 minuti e 26 secondi a una media di circa 25 km orari oltre 6 minuti sotto il record mondiale stabilito dal keniano Jacob Kiplimo. Due mondi, due pianeti, due galassie e fine della storia. Anzi no, perchè il futuro è adesso e Flash a Milano correrà per la prima volta anche in un Paese dell’Occidente. «Abbiamo deciso di farlo esordire nella Half Milano marathon- spiega Pier Giorgio Furcas, deputy general manager di Honor Italia- perchè dobbiamo molto a questa città e così ci sembra di restituire qualcosa e poi perchè sentiamo che sarà uno di quei luoghi in cui si giocherà la sfida dell’intelligenza artificiale». Dalla cucina, alle pulizie di casa, dai lavori di fatica, e non solo di fatica, alla guerra la robotica si sta inesorabilmente impadronendo delle nostre vite. Ora tocca allo sport. «Non vogliamo competere con gli atleti e non vogliamo battere i record umani - aggiunge Furcas - Vogliamo solo infrangere i limiti tecnologici, quelli dell’intelligenza artificiale applicata alla vita quotidiana. Spingere un robot di 67 chili ad una velocità di circa 40 km orari è un bellissimo banco di prova che ci consentirà di trasferire l’intelligenza artificiale su prodotti meccanici. Milano è una vetrina importantissima, quello che succede qui diventa un trend...». Flash correrà, tenuto costantemente sotto controllo dai suoi tecnici, tra gli oltre 20mila maratoneti in gara. Ci sarà anche lui, con tanto di pettorale a far fatica (si fa per dire) da City Life al Duomo fino al Castello a piazza della Scala e sulle circonvallazioni, «straniero» tra tanti stranieri che hanno preso d’assalto la sfida milanese e saranno più degli italiani. «Milano si conferma sempre più cosmopolita e internazionale - spiega Andrea Trabuio Direttore Generale di MG Sport - Far correre Flash è una sfida nella sfida: partirà su un percorso protetto dopo gli atleti elite e prima degli amatori ma nei giorni precedenti la gara sarà al villaggio della maratona in Fiera al Mico e si potrà conoscere...». E magari potrà anche raccontare di quella volta che a Pechino il primo della sua specie era arrivato sul traguardo alzando le braccia al cielo, abbozzando un sorriso e poi si era anche fermato per aspettare il secondo con cui aveva lealmente combattuto spalla a spalla. Gli organizzatori gli avevano dato in mano una borraccia, gli avevano messo al collo un asciugamano e, con sorpresa, si erano accorti che non era neanche sudato. C’è chi giura che sia tutto vero...