Scontro in galleria, cinque morti nel Cosentino

Gravissimo incidente stradale, ieri, a Cosenza, con cinque vittime. Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio nella galleria «Fiego» lungo la Ss 107 «Silana Crotonese» a San Fili, nel Cosentino. Le vittime sono tre donne ed un uomo. La quarta donna, una 44enne rimasta gravemente ferita e trasportata in eliambulanza all’ospedale Annunziata, è morta nel tardo pomeriggio nel reparto di rianimazione nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvarla. Tre delle vittime sono morte sul colpo, la quarta è deceduta dopo l’intervento dei sanitari.

Ancora incerta la dinamica della tragedia, avvenuta sotto la pioggia. Due auto, una Jaguar e una Opel Mokka, si sarebbero

scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento all’uscita della galleria, dove la strada fa una curva, nello stesso tratto dove ad aprile c’era stato un altro grave incidente con due vittime, alle quali si era poi si era aggiunta la morte di una neonata, fatta nascere con un cesareo d’urgenza, figlia di una donna che si era invece salvata. Al volante della Opel c’era una 82enne, che è deceduta. La Jaguar era guidata da un cinquantenne, anche lui tra le vittime con le tre donne che viaggiavano nella stessa auto, la compagna di 44 anni, la madre e la zia, di 84 e 86 anni.

La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi

e la rimozione dei veicoli coinvolti e il traffico è stato per alcune ore deviato sulla strada «Della Falconara», uscita in direzione Paola sulla vecchia statale 107. I soccorritori hanno dovuto attendere l’arrivo del magistrato di turno per le autorizzazioni necessarie alla rimozione delle salme e dei veicoli coinvolti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale del 118, sono intervenuti i tecnici Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino della circolazione.