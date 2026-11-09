Se il green non tira più

C’era un tempo, nemmeno troppo lontano, in cui i potenti del pianeta facevano a gara per partecipare alla Cop, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Erano gli anni della sbornia ambientalista in cui bisognava fare presto perché il pianeta sta bruciando, l’Ue approvava il Green Deal, le fonti fossili dovevano essere sacrificate sull’altare dell’ecosostenibilità e pazienza se qualche monumento veniva imbrattato, le battaglie ambientaliste erano troppo importanti. Poi è arrivato il bagno di realtà con la guerra in Ucraina, il 7 ottobre e il conflitto a Gaza. D’improvviso il cambiamento climatico non è stato più una priorità diventando politicamente meno redditizio e, con un’abile mossa di marketing, gli ambientalisti hanno puntato sulla Palestina. Emblema di questa metamorfosi è Greta Thunberg, un tempo paladina pro green e oggi pro Pal.

Se c’è un evento che fotografa al meglio questa tendenza è proprio la Cop che inaugura oggi la sua trentunesima edizione ad Antalya in Turchia. Mentre a Dubai nel 2023 avevano partecipato ben 156 capi di stato e di governo, lo scenario quest’anno è molto diverso. Ciò che più colpisce non è solo l’assenza di Donald Trump, Vladimir Putin, Narendra Modi e Xi Jinping, leader dei principali paesi inquinati al mondo ma anche dei leader europei a cominciare da Emmanuel Macron e Friedrich Merz che, salvo cambi all’ultimo, non compaiono nella lista dei partecipanti. È il segno del cambiamento dei tempi ma anche dell’inconcludenza di questi grandi eventi che lasciano spazio a grandi proclami ma portano a pochi risultati concreti.