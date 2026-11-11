Sette sagre da scoprire in camper, dalla Svizzera alla Corea: il giro del mondo tra sapori e tradizioni

Quando arrivano i primi freddi, i borghi si animano di mercati, feste popolari e appuntamenti dedicati ai prodotti della stagione. Le sagre diventano così un’occasione per conoscere da vicino le tradizioni di un territorio, assaggiare ricette tramandate nel tempo e scoprire luoghi lontani dai circuiti turistici più frequentati. Una tendenza che si accompagna alla crescente attenzione per il turismo rurale e per i viaggi a contatto con la natura e le comunità locali. A proporre un itinerario attraverso sette manifestazioni, tra Europa, Asia e Italia, è CamperDays, piattaforma europea per il noleggio di camper. L’idea è quella dello “sagra-hopping”: spostarsi da una festa all’altra, anche nell’arco di un fine settimana, trasformando il viaggio in un percorso alla scoperta delle specialità gastronomiche e delle identità culturali dei diversi Paesi.

Dalla Svizzera al Giappone, le feste da non perdere

Il viaggio comincia a Berna, in Svizzera, dove il 23 novembre si svolge lo Zibelemärit, il tradizionale mercato delle cipolle. Fin dalle prime ore del mattino, il centro storico si riempie di bancarelle con trecce e composizioni decorative realizzate con l’ortaggio, protagonista anche delle proposte gastronomiche, dalle torte salate allo street food. L’occasione è ideale per proseguire verso la regione dell’Emmental, tra fattorie, colline e i laghi di Thun e Brienz. Dal 13 al 15 novembre, invece, il borgo medievale di Potes, in Cantabria, ospita la Fiesta del Orujo, dedicata al distillato ricavato dalle vinacce. I visitatori possono assistere alle dimostrazioni di distillazione e assaggiare le specialità locali, tra cui il cocido lebaniego, uno stufato a base di ceci, e il formaggio Picón. Nei dintorni meritano una visita il Parco nazionale dei Picos de Europa e la Santa Cueva di Covadonga, luogo di culto ricavato nella roccia. Il 29 novembre l’itinerario si sposta in Giappone, a Matsusaka, per il Matsusaka Beef Festival, dedicato alla celebre carne wagyu. Tra le preparazioni da provare c’è il sukiyaki, piatto in cui sottili fettine di carne vengono cotte insieme a verdure e tofu in una salsa agrodolce. Per chi viaggia in camper, il Paese offre le Michi-no-Eki, aree di servizio lungo le strade che consentono soste e mettono a disposizione diversi servizi. Nei dintorni si trova anche il Mezurashi Pass, uno stretto passaggio scavato a mano nella roccia lungo l’antico percorso Wakayama Kaido.

Dall’aringa inglese al kimchi coreano

Il 15 novembre il villaggio costiero di Clovelly, nel Devon settentrionale, celebra il Clovelly Herring Festival, appuntamento dedicato alla pesca e alla tradizione dell’aringa. Il porto ospita bancarelle, prodotti locali, artigianato e specialità a base di pesce fresco e affumicato. La festa può diventare una tappa di un viaggio lungo la Atlantic Highway, la strada panoramica che attraversa la costa settentrionale del Devon e permette di scoprire villaggi di pescatori, scogliere e paesaggi affacciati sull’Oceano. Da provare anche il tradizionale fish and chips accompagnato dai mushy peas, una crema di piselli. Il 20 novembre, a Seoul, si svolge invece il Kimchi Festival, dedicato al celebre alimento coreano a base di verdure fermentate. La manifestazione celebra il gimjang, la preparazione collettiva del kimchi che le famiglie svolgono in autunno per conservarlo durante l’inverno. Una pratica riconosciuta nel 2013 dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Il soggiorno nella capitale sudcoreana può essere l’occasione per visitare i palazzi reali di Gyeongbokgung, Changdeokgung e Deoksugung, ma anche i quartieri contemporanei di Gangnam e Hongdae. Poco distante si trovano Suwon, con le sue antiche mura, e Incheon, dove sorge una Chinatown fondata nel 1884.

Le due tappe italiane tra formaggi e funghi

Anche senza attraversare i confini nazionali, l’autunno offre diverse occasioni per organizzare un fine settimana in camper all’insegna dei sapori locali. In Lombardia, la Sagra del Silter, in Val Camonica, celebra a inizio dicembre il formaggio DOP prodotto negli alpeggi. Degustazioni e incontri con i produttori permettono di conoscere il lavoro dei malgari e le tecniche tradizionali di lavorazione del latte. Tra le tappe nei dintorni ci sono Capo di Ponte, con la frazione di Cemmo che nel periodo natalizio si anima di allestimenti a tema, e Bienno, borgo noto per le antiche fucine e le stradine in pietra. In Puglia, infine, dal 13 al 15 novembre Ruvo di Puglia ospita la Sagra del Fungo Cardoncello, dedicata a uno dei prodotti simbolo dell’Alta Murgia. Accanto alle degustazioni di funghi, caldarroste e vino novello, sono previste visite a luoghi di interesse storico e culturale, come il Museo Jatta e la Cattedrale. Per proseguire il viaggio si possono raggiungere Gravina in Puglia, con il suo scenografico ponte acquedotto, e Castel del Monte, la fortezza medievale voluta da Federico II nei pressi di Andria.