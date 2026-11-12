Silvio Berlusconi ricorda Toni Capuozzo: “Un uomo di grande umanità”

“Oggi per tutta Mediaset, per me in particolare, è un giorno di grande tristezza”. Pier Silvio Berlusconi, intervistato stasera nel corso del Tg5 delle 20, ricorda Toni Capuozzo, storico inviato di Mediaset, “ una persona - dice - a cui volevamo tutti bene, un professionista unico che rappresenta un pezzo della nostra storia e un pezzo del giornalismo italiano”.

Pier Silvio Berlusconi si dice molto toccato dalla sua morte “perché Toni ha dato tanto alla nostra Azienda e tanto a me” e lo descrive come “una persona molto intelligente” che “mi ha sempre stupito - sottolinea - per la sua incredibile libertà di pensiero, per come sapesse ascoltare tutti, anche chi aveva opinioni molto differenti dalle sue”. Il patron di Mediaset parla di lui come di “un uomo anche di grande umanità” a “cui va tutto il mio bene e anche una profonda gratitudine”. L’ultimo ricordo “è legato - spiega - al 12 giugno scorso, il giorno in cui con tutta la nostra Azienda abbiamo commemorato la scomparsa del mio carissimo papà”. Pier Silvio Berlusconi confida che Capuozzo, in quella occasione, “come al solito” era stato “dolcissimo” e “alla fine - ricorda - ci siamo trovati a condividere quanto anche il passaggio che aveva attraversato mio padre e che oggi attraversa lui fosse da guardare non con tristezza, ma - aggiunge Pier Silvio Berlusconi - con la consapevolezza di come si è vissuto e di lasciare intorno a sé, per chi l’ha fatto, del bene e un bel ricordo. E infine: “Abbiamo scherzato sui suoi viaggi e ci siamo trovati a dire che ci saremmo presto incontrati per gustare un buon vino insieme. E questo ricordo lo porterò sempre nel mio cuore”.