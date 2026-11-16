Sopravvissuti ai giorni del giudizio

La settimana del «giorno del Giudizio», quella nella quale gli esseri umani si sarebbero estinti pigiati uno contro l’altro per mancanza di spazio, è finita. Ma il sollievo è passeggero. Siamo ancora qui, ma che fatica: allarmi bomba che terrorizzano pargoli-genitori-presidi. Neppure il tempo di smaltire le gocce di Xanax che il leggendario Outlook, l’ormai indispensabile organizzatore della nostra quotidianità, improvvisamente si licenzia. Burnout? Macché, uno dei server si è sovraccaricato e ha smesso di rispondere. E allora? Ce ne sarà un altro. Certo, tuttavia chi non riusciva più a consultare l’agenda degli appuntamenti, sbigottito di fronte all’inspiegabile inefficienza del collaboratore a 219 annui pacchetto premium, tentava di riconnettersi fino a che anche l’altro server si è appesantito in un domino maligno con epilogo di Outlook down. La settimana aveva in serbo altre chicche: all’improvviso i ledwall degli aeroporti scrollano ammattiti a svelare che migliaia di voli sono cancellati. Con l’aria che tira il primo pensiero è «attacco hacker», ma la verità è peggio: un problema di comunicazione nei centri di controllo innescato da un aggiornamento software su un sistema obsoleto che ha bloccato il collegamento fra controllori di volo e piloti. Qualcosa successa a chiunque abbia osato installare un aggiornamento su un telefono non di ultima generazione, con la differenza che noi non vigiliamo sul traffico aereo mondiale. Grazie al cielo la settimana si è chiusa con la notizia che quest’anno i francesi hanno comprato più Prosecco che Champagne, e che un discount ha messo in commercio dolcetti mimetizzati da frutta, 4,99 al pezzo. Meno male, sempre meglio che morire schiacciati.