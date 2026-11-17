Un colpo di pistola contro la porta carraia del Reparto Mobile: l’altra sera a Padova gli agenti sono intervenuti nell’immediato a seguito dell’allarme scattato in serata, quando le telecamere di sorveglianza posizionate a tutela del posto di polizia hanno inquadrato tre soggetti incappucciati e vestiti di scuro per tentare di travisarsi. Le telecamere li hanno inquadrati mentre percorrevano la ciclabile, finché uno di loro non ha estratto l’arma dal giubbotto e dopo averla tenuta in posizione per qualche secondo ha esploso il colpo.

Solo quando gli agenti li hanno raggiunti, senza dare loro modo di allontanarsi troppo, si sono resi conto che a esplodere quel colpo erano state tre giovanissime, ragazzine tra i 16 e i 18 anni appena compiuti. Non avendo contezza di chi si fossero trovati davanti, sono intervenute anche la Squadre Volanti della Questura e la Digos. Una volta fermate, i poliziotti hanno trovato in loro possesso una riproduzione di una pistola tipo revolver Colt con canna da 4 pollici, calibro 45 magnum caricata a salve. Le tre sono state portate in questura e sono stati chiamati i genitori delle due minori. A quel punto è stata autorizzata anche una perquisizione domiciliare e a casa di una delle tre è stata rinvenuta anche la targa in ottone di una scuola superiore locale, oltre a un fumogeno. Ulteriori indagini sulle tre hanno fatto emergere anche legami con l’area antagonista padovana legata ai centri sociali: si stavano organizzando per partecipare alla grande manifestazione studentesca che è stata annunciata per il prossimo 20 novembre, venerdì, quando l’attenzione delle forze dell’ordine è massima.

Il questore, a fronte della gravità dei fatti, ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine della Questura per l’adozione di Misure di Prevenzione Personali dell’Avviso Orale nei confronti delle tre giovani. “Si tratta di un episodio grave ed inquietante posto in essere da tre ragazze, due minorenni ed una neo maggiorenne che, detenendo una riproduzione di un Revolver Colt 4 pollici, calibro 45 magnum, si sono rese protagoniste di un gesto che oltre a procurare un immediato allarme, poteva esporre al rischio di serie conseguenze, anche per l’incolumità delle stesse, in ragione di una minaccia a mano armata rivolta contro la sede del II Reparto Mobile di Padova e il tempestivo intervento dei poliziotti in servizio di vigilanza alla Caserma. Una riflessione comune si impone anche alla luce di quanto contestualizzato, con riferimento alle varie e diversificate agenzie educative, in primis la famiglia, luoghi di ascolto dei nostri ragazzi per renderli consapevoli e responsabili in ordine alla antisocialità di una condotta, di cui sempre più spesso si rendono principali protagonisti”, ha dichiarato il questore Marco Odorisio.